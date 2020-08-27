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TOBB Dış İlişkiler Başkanı Dağdelen, 2020 YKS gururlarını ödüllendirdi

AMASYA HABERLERİ  | 27.08.2020 17:41 | Son Güncelleme

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Dış İlişkiler Başkanı aynı zamanda Merzifon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Dursun Dağdelen, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) dereceye giren Merzifon Fen Lisesi öğrencilerini tebrik ederek, ödüllendirdi.Dağdelen, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yozgat, Fen Lisesi Müdürü Ergin Hökelek ve 2020 YKS’de Türkiye genelinde dereceye giren Fen Lisesi öğrencilerini makamında ağırladı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Dış İlişkiler Başkanı aynı zamanda Merzifon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Dursun Dağdelen, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) dereceye giren Merzifon Fen Lisesi öğrencilerini tebrik ederek, ödüllendirdi.
Dağdelen, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yozgat, Fen Lisesi Müdürü Ergin Hökelek ve 2020 YKS’de Türkiye genelinde dereceye giren Fen Lisesi öğrencilerini makamında ağırladı. Başarılarından dolayı Yozgat ve Hökelek’e plaket takdim eden Dağdelen, öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

“Akıl paraşüte benzer, açarsanız sizi kurtarır”
Öğrencilere üniversite hayatında başarılarının devamını dileyen Dağdelen, “Herkes hukukçu, tıpçı veya mühendis olacak diye bir şey yok. Bizim girişimcilere de ihtiyacımız var. Zengin olmanın tek yolu kendinize çalışmaktır. Türkiye’nin sizin gibi kaliteli, hızlı düşünen, öngörüsü yüksek insanlara ihtiyaçları var. Sizlerle gerçekten gurur duyuyorum. Çok eğitimli olursanız, topluma, ailenize ve ülkemize ileride katkı olacak insanlarsınız. Akıl paraşüte benzer açarsanız sizi kurtarır. Aklı kullanmak lazım. Aklı kullanan insanların hepsi başarılıdır. Girişimcilik insanı zengin eder bir başkasına çalışırsanız asla zengin olamazsınız. İnşallah yolunuz bahtınız açık olur. Sizi yetiştiren anne-babaya çok kıymetli öğretmenlerimize teşekkür ediyorum" dedi.

“Bayrağımıza sahip çıkmanızı istiyorum”
İlçe Milli Eğitim Müdürü Yozgat ise, “Sizi siz yapan değerlerinizi unutmayın. O değerler sizi daha değerli kılar. Vatan, değerler, ülke aşığı bireyler Nurettin Topçuların izinden giden bireylerdir. Zeki insanlarsınız, sizi elde etmek, beyninizi kiralamak isteyen, beyin göçü oluşturmak isteyen insanlar çıkar önünüze al bayrağımıza sahip çıkmanızı istiyorum” ifadelerini kullandı.

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