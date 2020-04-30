YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Tofaş üretime ara verme süresini 11 Mayıs'a uzattı

Tofaş üretime ara verme süresini 11 Mayıs'a uzattı

İSTANBUL HABERLERİ  | 30.04.2020 19:04 | Son Güncelleme

Tofaş üretime ara verme süresini 11 Mayıs'a uzattı

İSTANBUL (AA) - Tofaş Türk Otomobil Fabrikası AŞ, şirketin 4 Mayıs 2020 tarihine kadar olan üretime ara verme süresini 11 Mayıs 2020'ye kadar uzattı.

Tofaş Türk Otomobil Fabrikası AŞ tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, "Konuya ilişkin en son 15 Nisan 2020 tarihinde yapmış olduğumuz açıklamada Koronavirüs (Covid-19) etkileri çerçevesinde, yurt dışından gerçekleşen tedarik ve teslimat süreçlerindeki aksamalar değerlendirilerek, Fabrikamızda 4 Mayıs 2020 tarihine kadar üretime ara vereceğimiz kamuya bildirilmiş olup, yaşanmaya devam eden benzer gelişmeler sonucunda söz konusu süre 11 Mayıs 2020 tarihine kadar uzatılmıştır. Konuyla ilgili önemli gelişmeler yatırımcılarımızla ayrıca paylaşılacaktır." denildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İş Bankası'ndan ihracatçılara destek İş Bankası'ndan ihracatçılara destek
İstanbul’da yarıyıl tatilinde gidilebilecek yerlerİstanbul’da yarıyıl tatilinde gidilebilecek yerler
Anahtar Kelimeler:
TOFAŞ

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kütahyalı aileden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür mesajı

Kütahyalı aileden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür mesajı

Badem ağaçlandırması bölge ekonomisi için umut veriyor

Badem ağaçlandırması bölge ekonomisi için umut veriyor

Dumlupınar Kaymakamı Muhammed Yılmaz görevine başladı

Dumlupınar Kaymakamı Muhammed Yılmaz görevine başladı

Kaymakam Yılmaz, kontrol noktalarını ziyaret etti

Kaymakam Yılmaz, kontrol noktalarını ziyaret etti

İhtiyaç sahiplerine destek oluyorlar

İhtiyaç sahiplerine destek oluyorlar

Kaymakam Aslan’dan ‘1 Mayıs’ açıklaması

Kaymakam Aslan’dan ‘1 Mayıs’ açıklaması

İstanbul Namaz Vakitleri 30 Nisan Perşembe

İmsak
04:18
Sabah
05:56
Öğle
13:06
İkindi
16:57
Akşam
20:06
Yatsı
21:38

İstanbul Nöbetçi Eczaneler30 Nisan Perşembe

Burgazada Eczanesi
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Hayat Eczanesi
Adalar
Merkez Eczanesi
Adalar
Doğanay Eczanesi
Arnavutkoy
Duygu Eczanesi
Arnavutkoy
Şifa Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Ağrılı adet gören kadınlar dikkat

Ağrılı adet gören kadınlar dikkat

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

E-ticaret Sektöründe Dropshipping Yöntemine İlgi Artıyor

E-ticaret Sektöründe Dropshipping Yöntemine İlgi Artıyor

KİM Market, Irak’a 2 mağaza birden açacak

KİM Market, Irak’a 2 mağaza birden açacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.