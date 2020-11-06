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Tokat, 2 yılda zenginleşecek

TOKAT HABERLERİ  | 06.11.2020 15:57 | Son Güncelleme

Vali Dr.

Vali Dr. Ozan Balcı, Tokat’a 2 yıl içinde 200 tane Zenginleştirilmiş Kütüphane (z-kütüphane) kazandıracaklarını söyledi.
Tokat Valiliği koordinesinde yürütülen Kitap Tokat kapsamında 2020-2021 okuma kültürü 1. ödül töreninde dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdi. Okullar kampüsünde bulunan Z-Kütüphanede düzenlenen ödül töreninde konuşan Vali Dr. Ozan Balcı, Tokat’ta eğitim camiası ve velilerin desteği ile yürütülen Kitap Tokat projesinin başarılı bir şekilde devam ettiğini söyledi. Kitap Tokat projesinin Türkiye’ye örnek olduğunu ifade eden Vali Dr. Ozan Balcı, “Her çocuğun kitap okumasını, güzel kitap okumasını istemiştik. Kitap Tokat, toplumun bütün kesimlerinin sahip çıktığı bir proje oldu.” dedi.
“Tokat’a 2 yıl içinde 200 tane Z-Kütüphane kazandıracağız”
Vali Balcı, 70’e yakın okula Z-Kütüphane kazandırıldığını belirterek, “Hatta yeni yaptığımız okulların projelerine de Z-Kütüphane koyduk. Ayrıca güçlendirme yaptırdığımız okulların da Z-Kütüphanesi olacak. Bundan sonra yapılan her okulda kütüphane olacak. Bunu çok önemsiyorum. Amacımız anaokulları dahil olmak üzere Z-Kütüphanesi olmayan okul kalmaması. Tokat’a 2 yıl içinde 200 tane Z-Kütüphane kazandıracağız. Türkiye’de Tokat, öğrenci başına düşen sayı anlamında, zenginleştirilmiş kütüphanede bir numaralı il olacak” diye konuştu.
Vali Dr. Ozan Balcı, konuşmasının ardından, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde en fazla kitap okuyarak dereceye giren öğrencilere ödüllerini takdim etti.

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