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Tokat-Sivas kara yolu tipi nedeniyle tır geçişine kapatıldı

10.02.2022 10:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat-Sivas kara yolu tipi nedeniyle tır geçişine kapatıldı

Kar yağışı ve tipinin etkili olduğu Tokat-Sivas kara yolunda ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Tokat-Sivas kara yolunun Çamlıbel geçidinde etkili olan kar ve tipi nedeniyle çekici türü araçların geçişine izin verilmiyor. Araçlar bölgedeki bir akaryakıt istasyonunda bekletiliyor.

Kara yolunun Arpancık mevkisinde de tipi nedeniyle sürücüler zor anlar yaşıyor. Bölgede görüş mesafesi yaklaşık 60 metreye düşerken polis ekipleri, sürücüleri uyarıyor.

Kara yolunun açık kalması için ekiplerin çalışması ise sürüyor.

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