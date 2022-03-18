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Tokat-Sivas kara yolunda kar nedeniyle ulaşım aksıyor

18.03.2022 08:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat-Sivas kara yolunda kar nedeniyle ulaşım aksıyor

Kar yağışı ve buzlanmanın etkili olduğu Tokat-Sivas kara yolunda ulaşımda aksama yaşanıyor.

Kar yağışının sürdüğü Kızıliniş ve 1650 rakımlı Çamlıbel Geçidi'nde Karayolları ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.

Buzlanmanın etkili olduğu bölgelerde sürücüler güçlükle ilerliyor. Kızıliniş bölgesinde buzlanma nedeniyle çok sayıda araç yolda kaldı.

Yolda kontrollerini sürdüren bölge trafik ekipleri de sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

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