Tokat Valisi Numan Hatipoğlu ilk ziyaretini şehit ailesine yaptı

Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, Barış Pınarı harekat bölgesinde 17 Ocak 2020'de meydana gelen patlamada şehit düşen 29 yaşındaki Piyade Teğmen Sinan Bilir'in ailesini ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Hatipoğlu, göreve başladıktan sonra ilk ziyaretini şehit Sinan Bilir'in ailesine yaptı.

Şehidin annesi ve kardeşleri ile görüşen Vali Hatipoğlu, "Şehit ailelerimiz bizim kendi ailemizdir. Sizler, devletimizin ve milletimizin bizlere emanetisiniz. Her zaman sizlerle bir ve beraberiz." ifadesini kullandı.

Vali Hatipoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu telefonla arayarak şehidin annesi ile görüştürdü. Bakan Soylu, "Bizler ne yaparsak yapalım, sizlerin haklarını ödeyemeyiz. İnşallah Tokat'a gelince sizleri evinizde ziyaret etmek nasip olur." dedi.

