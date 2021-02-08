YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tokat
  4. Tokat’ta 262 metruk bina yıkıldı

Tokat’ta 262 metruk bina yıkıldı

08.02.2021 15:14 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat’ın Erbaa ilçesinde bulunan 262 metruk bina bağımlılıkla mücadele amacıyla yıkıldı.Erbaa Belediyesi, Bağımlılıkla Mücadele İlçe Koordinasyon Kurulu kararıyla metruk binaların yıkımına devam ediyor.

Tokat’ın Erbaa ilçesinde bulunan 262 metruk bina bağımlılıkla mücadele amacıyla yıkıldı.
Erbaa Belediyesi, Bağımlılıkla Mücadele İlçe Koordinasyon Kurulu kararıyla metruk binaların yıkımına devam ediyor. Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, metruk binaların toplanma alanı olarak kullandığına dikkat çekti. Bağımlılıkla mücadele amacıyla tespit edilen metruk binalarının yıkımının devam ettiğini ifade eden Başkan Karagöl, “Yıkımı gerçekleştirilen binaların yerlerine açık otopark ve yeşil alan oluşturarak Erbaa’ya kazandırıyoruz. Böylelikle hem yıkılma tehlikesiyle hem de bağımlılıkla mücadele ediyoruz. Bugüne kadar toplam 262 metruk binanın yıkımı gerçekleştirdik” diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER'Heyecanlıyız, az kaldı''Heyecanlıyız, az kaldı'
Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan: Mutasyon görülen illerde yeni tedbirler olabilirProf. Dr. Mustafa Necmi İlhan: Mutasyon görülen illerde yeni tedbirler olabilir
1/

Tokat Namaz Vakitleri 8 Şubat Pazartesi

İmsak
06:04
Sabah
07:29
Öğle
12:53
İkindi
15:41
Akşam
18:07
Yatsı
19:27

Tokat Nöbetçi Eczaneler 8 Şubat Pazartesi

Karanfil Eczanesi
Merkez
Sevilay Eczanesi
Merkez
Şifa Eczanesi
Erbaa
Merkez Eczanesi
Niksar
Fazilet Eczanesi
Turhal
Ay Eczanesi
Zile
Merkez Eczanesi
Almus
Tümünü Göster
Tokat ECZANELER
Tokat ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Traktör devrildi, eşini kaybetti

Traktör devrildi, eşini kaybetti

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Yıldırım Mollaarap Mahallesi riskli alan ilan edildi

Yıldırım Mollaarap Mahallesi riskli alan ilan edildi

Ula’da trafik polisleri kaza yaptı

Ula’da trafik polisleri kaza yaptı

Covid-19’a yakalanan 60 yıllık evli çift 4 gün arayla vefat etti

Covid-19’a yakalanan 60 yıllık evli çift 4 gün arayla vefat etti

Diğer Haberler

Kelkit Çayı'ndaki adacıkta mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı

Kelkit Çayı'ndaki adacıkta mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı

Tokat YDO’dan yatırımcılara ücretsiz danışmanlık hizmeti

Tokat YDO’dan yatırımcılara ücretsiz danışmanlık hizmeti

Sular yükseldi mahsur kaldı, imdadına itfaiye ekipleri yetişti

Sular yükseldi mahsur kaldı, imdadına itfaiye ekipleri yetişti

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Niksar’da polis ve zabıtadan dilenci operasyonu

Niksar’da polis ve zabıtadan dilenci operasyonu

Niksar’da Zabıta ekiplerinden Pazar yerinde etiket denetimi

Niksar’da Zabıta ekiplerinden Pazar yerinde etiket denetimi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.