YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tokat
  4. Tokat'ta 3 gündür çatıda mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

Tokat'ta 3 gündür çatıda mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

22.10.2021 14:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat'ta 3 gündür çatıda mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

Tokat'ta 3 gündür çatıda mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

Tokat'ın Zile ilçesinde 3 gündür binanın çatısında mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yunus Emre Mahallesi'ndeki Tarihi Karga Pınarı'nın çatısında mahsur kalan kediyi görenler durumu itfaiyeye bildirdi.

Zile Belediyesi İtfaiye ekipleri, kediyi itfaiye merdiveniyle bulunduğu yerden indirdi. 3 gündür çatıda olduğu ve aç kaldığı belirlenen kediye ekipler süt verdi.

İtfaiye eri Cihat Özoğlu, "Kedi çok acıkmış ve susamıştı. Bizi görünce itfaiyenin merdiveninde boynumuza atladı." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tetikliyor! Aşırı margarin kullanıyorsanız dikkatTetikliyor! Aşırı margarin kullanıyorsanız dikkat
PARTNERDünya bu olayı konuşuyor! Gerçek silah mı verildi?Dünya bu olayı konuşuyor! Gerçek silah mı verildi?
Tokat'ta mermer basamağın altında mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardıTokat'ta mermer basamağın altında mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı
Anahtar Kelimeler:
Tokat

Tokat Namaz Vakitleri 22 Ekim Cuma

İmsak
05:21
Sabah
06:45
Öğle
12:23
İkindi
15:22
Akşam
17:52
Yatsı
19:10

Tokat Nöbetçi Eczaneler22 Ekim Cuma

Gazi Çatak Eczanesi
Merkez
Topçam Eczanesi
Merkez
Yıldırım Eczanesi
Erbaa
Hayat Eczanesi
Niksar
Güneş Eczanesi
Turhal
Aşıkoğlu Eczanesi
Zile
Mehmetoğlu Eczanesi
Resadiye
Tümünü Göster
Tokat ECZANELER
Tokat ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Vali Kemal Çeber'den Çaykur Rizespor'a ziyaret

Vali Kemal Çeber'den Çaykur Rizespor'a ziyaret

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Aydın'da lise öğrencisinin öldürülmesiyle ilgili aranan zanlı yakalandı

Aydın'da lise öğrencisinin öldürülmesiyle ilgili aranan zanlı yakalandı

Boluspor, Menemenspor maçını kazanarak şansızlığını kırmak istiyor

Boluspor, Menemenspor maçını kazanarak şansızlığını kırmak istiyor

GÜNCELLEME - Afyonkarahisar'da yolcu otobüsünün tıra çarpması sonucu 12 kişi yaralandı

GÜNCELLEME - Afyonkarahisar'da yolcu otobüsünün tıra çarpması sonucu 12 kişi yaralandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.