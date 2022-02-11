YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tokat
  4. Tokat'ta 3 gündür haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu

Tokat'ta 3 gündür haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu

11.02.2022 20:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat'ta 3 gündür haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu

Tokat'ın Turhal ilçesinde kendisinden 3 gündür haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu.

Ray Mahallesi'nde yaşayan ve Tokat Belediyesinde çalışan 51 yaşındaki Murat Uyanık'tan izinin bitmesine rağmen işe gelmemesi üzerine bir arkadaşı eve geldi.

Kapıyı açamayan arkadaşı polise haber verdi. Kapıyı çilingir yardımıyla açan polis, Uyanık'ın hareketsiz yattığını gördü. Sağlık ekipleri Uyanık'ın öldüğünü belirledi.

Polis ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından Uyanık'ın cesedi otopsi yapılmak üzere Turhal Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kovid-19 nedeniyle 105 gün hastanede yattı, taburcu edilmeden aşısını yaptırdıKovid-19 nedeniyle 105 gün hastanede yattı, taburcu edilmeden aşısını yaptırdı
Galatasaray-Yukatel Kayserispor maçının ardındanGalatasaray-Yukatel Kayserispor maçının ardından
Adana Demirspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdüAdana Demirspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü
Anahtar Kelimeler:
Tokat

Tokat Namaz Vakitleri 13 Şubat Pazar

İmsak
05:59
Sabah
07:23
Öğle
12:53
İkindi
15:45
Akşam
18:13
Yatsı
19:32
Tokat ECZANELER
Tokat ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Köşeye sıkıştırdı! "Arkada öpüşüyordunuz?"

Köşeye sıkıştırdı! "Arkada öpüşüyordunuz?"

Ünlü şarkıcı final kararına isyan etti! "Ne geçti elinize?"

Ünlü şarkıcı final kararına isyan etti! "Ne geçti elinize?"

Rahat ama aynı zamanda şık olsun diyenlere hafta sonları için eşofman kombinleri

Rahat ama aynı zamanda şık olsun diyenlere hafta sonları için eşofman kombinleri

Soğanlı mı olur soğansız mı? Kararını verdi

Soğanlı mı olur soğansız mı? Kararını verdi

Ödül törenine damga vurdu! Bir de arkasını görün

Ödül törenine damga vurdu! Bir de arkasını görün

Kış mevsimine özel notalarıyla bezenmiş etkileyici parfümler

Kış mevsimine özel notalarıyla bezenmiş etkileyici parfümler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.