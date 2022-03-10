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Tokat'ta bariyere çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

10.03.2022 11:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat'ta bariyere çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

Tokat'ın Turhal ilçesinde otomobilin bariyere çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Y.K. idaresindeki 60 ACJ 057 plakalı otomobil, Tokat-Turhal kara yolu Kalaycık mevkisinde kontrolden çıkarak bariyere çarptı.

Kazada sürücü ile araçta bulunan C.D, M.D. ve C.D yaralandı.

Yaralılar, Turhal Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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