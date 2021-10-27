Tokat'ta devrilen otomobildeki anne ve oğlu yaralandı

TOKAT (A) - Tokat'ta otomobilin devrilmesi sonucu anne ve oğlu yaralandı.

Hatice Kemeröz (42) idaresindeki 60 ACN 859 plakalı otomobil, Tokat-Niksar kara yolu Gümenek mevkisinde kontrolden çıkarak karşı şeride geçip devrildi.

Kazada sürücü ile yanında bulunan oğlu Ali Samet Kemeröz (16) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



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