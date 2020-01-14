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  4. Tokat’ta kaçak içki operasyonu

Tokat’ta kaçak içki operasyonu

TOKAT HABERLERİ  | 14.01.2020 14:48 | Son Güncelleme

Tokat’ta polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, 84 şişe kaçak içki ele geçirildi.Tokat Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekiplerince sahte/kaçak alkollü içki satışının engellenmesine yönelik yapılan çalışmalarda, emniyet uygulama noktasında durdurdukları bir çekici üzerindeki araçta yaptıkları aramada farklı marka içeceklerden toplamda 84 şişe kaçak alkol ele geçirildi.Gözaltına alınan N.Ö isimli şahıs hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçundan adli işlem yapıldığı bildirildi.

Tokat’ta kaçak içki operasyonu

Tokat’ta polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, 84 şişe kaçak içki ele geçirildi.
Tokat Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekiplerince sahte/kaçak alkollü içki satışının engellenmesine yönelik yapılan çalışmalarda, emniyet uygulama noktasında durdurdukları bir çekici üzerindeki araçta yaptıkları aramada farklı marka içeceklerden toplamda 84 şişe kaçak alkol ele geçirildi.
Gözaltına alınan N.Ö isimli şahıs hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçundan adli işlem yapıldığı bildirildi.

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İkindi
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Akşam
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Sabuncuoğlu Eczanesi
Merkez
Sevilay Eczanesi
Merkez
Yunus Emre Eczanesi
Erbaa
İlçem Eczanesi
Niksar
Bizim Eczanesi
Turhal
Ay Eczanesi
Zile
Şifa Eczanesi
Almus
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