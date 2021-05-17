Tokat'ta kamyonet devrildi: 5 yaralı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

N.G. (20) idaresindeki 28 AE 156 plakalı kamyonet, ilçeye bağlı Kale köyü kavşağında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan M.A. (76), Ç.G. (19), H.G. (37) ve M.G. (53) yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı.



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