YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tokat
  4. Tokat'ta kar nedeniyle devrilen ağacın altında kalan araçlar hasar gördü

Tokat'ta kar nedeniyle devrilen ağacın altında kalan araçlar hasar gördü

23.01.2022 21:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat'ta kar nedeniyle devrilen ağacın altında kalan araçlar hasar gördü

Tokat'ın Erbaa ilçesinde etkili olan kar yağışı sebebiyle devrilen ağaç, park halinde bulunan 2 araca hasar verdi.

Yunus Emre Mahallesi Yazgülü Sokak'ta bir ağaç üzerinde biriken aşıra kar nedeniyle park halindeki 2 aracın üzerine devrildi.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Erbaa Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, motorlu testereyle dallarını kestiği ağacı iş makinesiyle bulunduğu yerden kaldırdı.

Ağacın altında kalan araçlarda hasar oluştu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Altın fiyatları kritik seviyede! Sert yükseliş bekleniyor…Altın fiyatları kritik seviyede! Sert yükseliş bekleniyor…
Cesedini benzinle evin banyosunda yakmışlardı! Kan donduran olayla ilgili yeni gelişmeCesedini benzinle evin banyosunda yakmışlardı! Kan donduran olayla ilgili yeni gelişme
Tokat'ta diyabet hastası çocukların parmakları artık acımayacakTokat'ta diyabet hastası çocukların parmakları artık acımayacak
Anahtar Kelimeler:
kar yağışı Tokat

Tokat Namaz Vakitleri 23 Ocak Pazar

İmsak
06:16
Sabah
07:44
Öğle
12:50
İkindi
15:24
Akşam
17:47
Yatsı
19:10
Tokat ECZANELER
Tokat ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Cumhuriyet savcısının başından vurularak ölmesine ilişkin davasının ilk duruşması yapıldı

Cumhuriyet savcısının başından vurularak ölmesine ilişkin davasının ilk duruşması yapıldı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

AFAD'dan don ve buzlanma uyarısı:

AFAD'dan don ve buzlanma uyarısı:

Malatya'da çöp kamyonunun çarptığı kadın hayatını kaybetti

Malatya'da çöp kamyonunun çarptığı kadın hayatını kaybetti

Kırıkkale'de kaybolan kadını arama çalışmaları sürüyor

Kırıkkale'de kaybolan kadını arama çalışmaları sürüyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.