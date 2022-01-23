Tokat'ta kar nedeniyle devrilen ağacın altında kalan araçlar hasar gördü

Tokat'ın Erbaa ilçesinde etkili olan kar yağışı sebebiyle devrilen ağaç, park halinde bulunan 2 araca hasar verdi.

Yunus Emre Mahallesi Yazgülü Sokak'ta bir ağaç üzerinde biriken aşıra kar nedeniyle park halindeki 2 aracın üzerine devrildi.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Erbaa Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, motorlu testereyle dallarını kestiği ağacı iş makinesiyle bulunduğu yerden kaldırdı.

Ağacın altında kalan araçlarda hasar oluştu.



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