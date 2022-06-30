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Tokat'ta minibüs uçuruma yuvarlandı, 4 kişi öldü, bir çocuk yaralandı

30.06.2022 12:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat'ta minibüs uçuruma yuvarlandı, 4 kişi öldü, bir çocuk yaralandı

Tokat'ta minibüs uçuruma yuvarlandı, 4 kişi öldü, bir çocuk yaralandı

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde minibüsün uçuruma yuvarlanması sonucu 4 kişi yaşamını yitirdi, bir çocuk yaralandı.

Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen minibüs, Çamlıkaya köyünde yaklaşık 300 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Araçta bulunan biri çocuk 4 kişi hayatını kaybetti, bir çocuk yaralandı.

Yaralı çocuk, hastaneye kaldırıldı.

Kazada yaşamını yitirenlerin cenazelerinin uçurumdan çıkarılması için AFAD ekiplerince çalışma başlatıldı.

Tokat'ta minibüs uçuruma yuvarlandı, 4 kişi öldü, bir çocuk yaralandı

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Tokat

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