Tokat'ta otomobil ile kamyon çarpıştı: 4 yaralı

Tokat'ta kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

Ömer Özil idaresindeki 60 EJ 199 plakalı otomobil, Niksar-Erbaa D-100 kara yolu Kümbetli kavşağında, İlker Gerçek yönetimindeki 60 NV 676 plakalı kamyonla çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü ile otomobilde bulunan Nursel Özil, Humeyra Bulca ve 4 yaşındaki Sare Özil yaralandı. Otomobil sürücüsü sıkıştığı yerden ekiplerin yaklaşık 20 dakikalık çalışması sonucu çıkarıldı.

Yaralılar ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

