Tokat'ta otomobilin çarptığı yaya yaralandı

Tokat'ta otomobilin çarpması sonucu yaralanan kişi tedavi altına alındı.

Mehmet Emin Kılıç idaresindeki 60 BM 902 plakalı otomobil, Tokat-Turhal kara yolu Gümüşdiş Bulvarı'nda yolun sağında yürüyen Cennet Gül Demircan'a çarptı.

Otomobil, daha sonra park halindeki üç araca çarparak durabildi.

Yaralanan Demircan ambulansla Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan kaza bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz