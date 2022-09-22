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Tokat'ta otomobilin çarptığı yaya yaralandı

22.09.2022 15:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Tokat'ta otomobilin çarpması sonucu yaralanan kişi tedavi altına alındı.

Mehmet Emin Kılıç idaresindeki 60 BM 902 plakalı otomobil, Tokat-Turhal kara yolu Gümüşdiş Bulvarı'nda yolun sağında yürüyen Cennet Gül Demircan'a çarptı.

Otomobil, daha sonra park halindeki üç araca çarparak durabildi.

Yaralanan Demircan ambulansla Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan kaza bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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