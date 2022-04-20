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Tokat'ta üretilen çiniler 4 ülkede evleri süslüyor

20.04.2022 13:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emekliliğinin ardından hobi olarak çiniciliğe başlayan ve daha sonra atölye kuran Tülay Atila, yanında çalışan yaklaşık 40 kadınla yaptığı mutfak ürünleri ile vazo gibi süs eşyalarını ABD, Almanya, Yunanistan ve Japonya'ya gönderiyor

EKBER TÜRKOĞLU - Tokat'ın Niksar ilçesinde 75 yaşındaki Tülay Atila'nın hobi amaçlı başladığı çinicilikle ürettiği mutfak ürünleri ile süs eşyaları, 4 ülkede evleri süslüyor.

Niksar'da yaşayan Tülay Atila, emekli olduktan sonra zaman zaman gittiği Kütahya'da kurslara katılarak hobi amacıyla çini yapmayı öğrendi.

Evinde oluşturduğu atölyede yaptığı çini mutfak ürünlerini 7 yıl önce ABD'de yaşayan çocukları vasıtasıyla bu ülkede satmaya başlayan Atila, ürünlerinin beğenilmesi üzerine Tokat ve Niksar'da atölye açtı.

Üretimini "Natto Tülay" markasıyla sürdüren Atila, yanında çalışan yaklaşık 40 kadınla yaptığı mutfak ürünleri ile vazo gibi süs eşyalarını, yurt içi ve ABD'nin yanı sıra 2 yıl önce de Almanya, Yunanistan ve Japonya'ya göndermeye başladı.

- Hedefi Tokat yöresinde çiniciliği yaygınlaştırmak

Atila, AA muhabirine, ilk atölyesini evinin bahçesinde oluşturduğunu, işlerinin büyümesi üzerine başka atölyeler açtığını söyledi.

Çocuklarının ABD'de bulunmasından dolayı önce Amerika pazarının oluştuğunu belirten Atila, ürünlerini zamanla Almanya, Yunanistan, Japonya'ya da gönderdiğini dile getirdi.

Tokat bölgesinin Kütahya, İznik gibi çinicilikle anılan şehir olmasını istediğine işaret eden Atila, "Burada kadın istihdamına da ağırlık veriyoruz, kendi ayakları üzerinde durabilmeleri için. Bunda da çok başarılı olduk. Niksar atölyesinden sonra Tokat atölyesini de açtık. İşi öğrenen kadınlar kendi iş yerlerini açıyor, kazanç sağlamış oluyorlar." ifadelerini kullandı.

Çini yapımında sabrın büyük önem taşıdığını vurgulayan Atila, "Ben bu işe çok emek verdim. Kütahya yolunu su yolu gibi yaptım. Oradaki ustalarla çok iyi diyaloglarım oldu. Onların yardımları çok oldu, sağ olsunlar. Orada öğrendiklerimizi buradaki bayanlara aktardık." dedi.

Atila, çini ve seramikte her şeyi okul düzeyinde yapmak istediğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Çünkü altyapıda eleman bulmakta çok zorlanıyorum hem de ölmeyen geleneksel sanatımızı bu bölgede yaygınlaştırmak istiyorum. Ege Bölgesi, Akdeniz, Kütahya, Nevşehir'de bütün ustalar birikmiş vaziyette. Bizim bölgemizde eleman bulamıyorsunuz. O bakımdan bu bölgede de çiniyi, seramiği öğreteyim istiyorum. Şu anda boya ve seramik çamuru haricinde dışarıdan hiçbir şeyi almıyoruz. Çamurumuzu alıyoruz, fabrikamızdan hangi ölçülerde yapacaksak basıyoruz. Çamuru imal hale getirip ihracatını yapıyoruz. Üç ayda bir kırklık, ellilik konteyner gönderiyorum sadece Amerika'ya. Bunun da gururunu yaşıyorum."

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