YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Karabük
  4. TOKİ konut projesinde banka kredisi alma şartı kaldırıldı

TOKİ konut projesinde banka kredisi alma şartı kaldırıldı

KARABÜK HABERLERİ  | 26.09.2020 13:23 | Son Güncelleme

AK Parti Karabük İl Başkanı Av.

TOKİ konut projesinde banka kredisi alma şartı kaldırıldı

AK Parti Karabük İl Başkanı Av. İsmail Altınöz Karabük Merkez Belen Mahallesinde TOKİ tarafından dar gelirli vatandaşlar için yapılan konut projesinde, konut almak için banka kredisi alma şartının kaldırıldığının müjdesini verdi.
Geçtiğimiz Ağustos ayında Ankara da gerçekleşen AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları toplantısına katılan AK Parti Karabük İl Başkanı Av. İsmail Altınöz, Karabük Merkez Belen Mahallesinde dar gelirli vatandaşlar için yapılan TOKİ projesinde yaşanan sorunları İl Başkanları toplantısında gündeme getirmişti.
Toplantıda Belen Mahallesinde TOKİ tarafından dar gelirli vatandaşlar için yapılan konut projesiyle ilgili soruları cevaplayan Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Fatma Varank, proje hakkında bilgiler vererek sorunun takipçisi olacağını kaydetmişti. AK Parti Karabük İl Başkanı Av. İsmail Altınöz gerçekleştirdikleri görüşmeler ve çalışmaları neticesinde konut almak için banka kredisi alma şartının kaldırıldığının müjdesini aldıklarını ifade ederek şunları söyledi: “Karabük Belen Mahallesi’nde bin 144 TOKİ konutu yapıldı. Yapılan konutların bir kısmı kura çekimi ile emekli hak sahiplerine, bir kısmı da dar gelirli ailelere verildi. Dar gelirli hak sahipleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın düzenlemesi doğrultusunda bankaya yönlendirildi. Ancak yaşı 70’in üzerinde olan hak sahiplerine bankalar kredi vermediği için hak sahibi olan dar gelirli vatandaşlarımız kuradan yararlanamıyorlardı. AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları toplantımızda da gündeme getirerek. Milletvekillerimiz Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş Bey’inde uğraşları ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ile yaptığımız görüşmeler neticesinde Karabük Merkez Belen Mahallesinde TOKİ Başkanlığımız tarafından dar gelirli vatandaşlar için yapılan konut projesinde, konut almak için banka kredisi alma şartı kaldırıldı.”
Altınöz, hak sahiplerinin en kısa zamanda konutlarına kavuşmaları için gerekli çalışmaların yapıldığının altını çizerek; “Bizim amacımız millete hizmettir. AK Parti Teşkilatları olarak vatandaşlarımızın her zaman yanındayız. Karabüklü vatandaşlarımızın içi rahat olsun. Ben tekrar Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum’a, Milletvekillerimiz Sayın Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş Bey’e, TÜED Karabük Şubesi Başkanı Celal Bulut ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bu kapsamda sözleşme yapamayanlar yeniden 1 Ekim-23 Ekim 2020 tarihleri arasında Halk Bankasına müracaat ederek, kredi şartı aranmaksızın yeni sözleşme imzalayabileceklerdir” ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERAyşecan Tatari: Hamilelikte 13 kilo aldımAyşecan Tatari: Hamilelikte 13 kilo aldım
İğrenç olay 9 ay sürdü! Şantajla tecavüze uğradığını söyleyen kadın her şeyi anlattıİğrenç olay 9 ay sürdü! Şantajla tecavüze uğradığını söyleyen kadın her şeyi anlattı
En Çok Okunan Yerel Haberler
Kayserispor’da 2 eksik var
Kayserispor’da 2 eksik var
Başkan Arda atletizm pistinde
Başkan Arda atletizm pistinde
Kayserispor’dan Korona virüs uyarısı
Kayserispor’dan Korona virüs uyarısı
İnönü Üniversitesi’nde 4 fakültenin dekanı değişti
İnönü Üniversitesi’nde 4 fakültenin dekanı değişti
MHP İl Başkanı Avcı: "Bu kongrede kaybeden olmayacak"
MHP İl Başkanı Avcı: "Bu kongrede kaybeden olmayacak"
Tatvan’da trafik kazası: 1 ölü
Tatvan’da trafik kazası: 1 ölü

Karabük Namaz Vakitleri 26 Eylül Cumartesi

İmsak
05:09
Sabah
06:34
Öğle
12:46
İkindi
16:07
Akşam
18:48
Yatsı
20:07

Karabük Nöbetçi Eczaneler26 Eylül Cumartesi

İrem Eczanesi
Merkez
Vatan Eczanesi
Merkez
Doğa Eczanesi
Besbinevler
Kaya Eczanesi
Safranbolu
Gülşen Eczanesi
Eflani
Eskipazar Eczanesi
Eskipazar
Gökçe Eczanesi
Yenice
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Karabük'te silahlı kavga: 1 yaralı
Karabük'te silahlı kavga: 1 yaralı
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Kanlıca mantarında dudak uçuklatan fiyat
Kanlıca mantarında dudak uçuklatan fiyat
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.