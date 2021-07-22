Tokyo Olimpiyatları'nda Brezilya, Almanya'yı 4-2'lik skorla geçti

2020 Tokyo Olimpiyatları erkekler futbolda Brezilya ile Almanya, D Grubu ilk maçında karşılaştı.
Richarlison'un damga vurduğu maçta yıldız futbolcu hat-trick yaptı. 7. 22. ve 30. dakikalarda attığı gollerle hat-trick yapan Richarlison takımını kısa sürede farka taşırken Brezilya 45. dakikada penaltı kazandı ancak Cunha'nun vuruşu kaleci Florian Müller'de kaldı.
İlk yarısı 3-0 biten maçın ikinci yarısında Almanya oyuna tutundu. 57. dakikada Nadiem Amiri farkı ikiye indirirken 63. dakikada Maxi Arnold'ın kırmızı kart görmesiyle Almanya 10 kişi kaldı.
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