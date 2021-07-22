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Tokyo Olimpiyatları'nda Brezilya, Almanya'yı 4-2'lik skorla geçti

22.07.2021 17:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2020 Tokyo Olimpiyatları erkekler futbolda Brezilya ile Almanya'yı karşı karşıya getiren 6 gollü maçta kazanan Richarlison'un hat-trick'iyle Sambacılar oldu. Karşılaşmadaki karşılıklı pozisyonlar ve keyifli futbol, izleyenlerin beklentisini fazlasıyla karşıladı.

Tokyo Olimpiyatları'nda Brezilya, Almanya'yı 4-2'lik skorla geçti

2020 Tokyo Olimpiyatları erkekler futbolda Brezilya ile Almanya, D Grubu ilk maçında karşılaştı.

Richarlison'un damga vurduğu maçta yıldız futbolcu hat-trick yaptı. 7. 22. ve 30. dakikalarda attığı gollerle hat-trick yapan Richarlison takımını kısa sürede farka taşırken Brezilya 45. dakikada penaltı kazandı ancak Cunha'nun vuruşu kaleci Florian Müller'de kaldı.

İlk yarısı 3-0 biten maçın ikinci yarısında Almanya oyuna tutundu. 57. dakikada Nadiem Amiri farkı ikiye indirirken 63. dakikada Maxi Arnold'ın kırmızı kart görmesiyle Almanya 10 kişi kaldı.

  1. dakikada Ragnar Ache'nin golü farkı bire indirdi. 90+5'te ise Brezilya, Paulinho ile dördüncü golü buldu ve kalan sürede başka gol olmayınca Brezilya, Almanya'yı 4-2 mağlup etti.
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Anahtar Kelimeler:
Almanya Milli Futbol Takımı
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