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Tolga Ciğerci, 1.5 yıl sonra golle tanıştı

04.04.2021 18:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Medipol Başakşehir’e devre arasında transfer olan Tolga Ciğerci, turuncu-lacivertli forma altında ilk golünü Yeni Malatyaspor’a attı. Tolga, ayrıca 1.5 yıl aranın ardından da gol sevinci yaşamış oldu.

Tolga Ciğerci, 1.5 yıl sonra golle tanıştı

Süper Lig’in 32. haftasında Başakşehir, sahasında Yeni Malatyaspor’u 3-1 ile geçti. Milli ara dönüşü düşme potasından kurtulma adına önemli bir 3 puanı hanesine yazdıran turuncu-lacivertlilerin gollerini 26. dakikada Tolga Ciğerci, 87. dakikada Ömer Ali Şahiner ve 90+1. dakikada Aleksic kaydetti.
İstanbul temsilcisine devre arasında katılan Tolga, Başakşehir’de ilk gol sevincini Malatya ekibine karşı yaşadı. 29 yaşındaki futbolcu, son golünü ise bundan tam 1 yıl 5 ay 15 gün önce Fenerbahçe forması giyerken kaydetmişti.

2019-2020 sezonunda 20 Ekim 2019 tarihinde sarı-lacivertlilerin deplasmanda Denizlispor’u 2-1 mağlup ettiği maçta Tolga Ciğerci, takımının ilk golünü atan isimdi.

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Başakşehir
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