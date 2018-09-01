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Tolga Ciğerci aynı sakatlığı tekrar yaşarsa sözleşmesi feshedilebilecek

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 01.09.2018 09:29 | Son Güncelleme

Fenerbahçe ile yıllık 500 bin Euro’dan 2 yıllık anlaşma yapılan Tolga Ciğerci'nin daha önce sakatlandığı ayak parmaklarından benzer bir sakatlık olursa sözleşmesi feshedilecek.

Tolga Ciğerci aynı sakatlığı tekrar yaşarsa sözleşmesi feshedilebilecek

Giuliano ve Souza'nın satışından 22.5 milyon Euro gelir elde eden Fenerbahçe, transferin son gününe iki sürpriz isim sığdırdı. Geçtiğimiz çarşamba günü Galatasaray ile sözleşmesini fesheden Tolga Ciğerci, Samandıra'nın yolunu tuttu. Almanya doğumlu olan 26 yaşındaki orta saha ile 2 yıllık anlaşma sağlandı. Galatasaray'da 2 milyon Euro kazanan Tolga, sarı-lacivertli takımdan yıllık 500 bin Euro alacak. Oyuncunun G.Saray'dan ayrılmasına da neden olan sakatlığı için sözleşmeye özel madde kondu. Buna göre Tolga daha önce sakatlandığı ayak parmaklarından benzer bir sakatlık yaşarsa sözleşmesi feshedilebilecek.

G.SARAY'DA NE YAPTI?

Tolga geçen sezon 18 Süper Lig maçında 1169 dakika oynayıp 6 gol attı. 4 Türkiye Kupası, 2 de Avrupa Ligi karşılaşmasında olmak üzere 24 resmi maçta görev yaptı.
2016-17'de 24 Lig maçında oynadı, gol ya da asist üretemedi.

GALATASARAY CEPHESİ GİDERSE GİTSİN!

Tolga Ciğerci ile yollarını ayıran Galatasaray'da Fatih Terim'in isteğiyle gurbetçi oyuncunun sözleşmesine özel madde koyulmadığı ortaya çıktı. Sarıkırmızılı yetkililer serbest bıraktıkları Tolga'nın Fenerbahçe ve Beşiktaş'a gitme ihtimalini dikkate aldı ancak Terim'den ''İstediği takıma gidebilir'' mesajı geldi.

İmparator bir süre önce '4 büyükler arasında transfer engelini aşmalıyız. Neden korkuyoruz?' demişti. Geçen sezon Dursun Özbek tarafından gönderilen Sneijder'in Fenerbahçe'ye gitmesini engellemek için sözleşmesine Türkiye içinde transferde geçerli 20 milyon Euro tazminat maddesi koyulmuştu.

(Sabah)

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