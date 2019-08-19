Tolga Ciğerci'den Galatasaray'a flaş gönderme!

Fenerbahçe'nin yeni kaptanı Emre Belözoğlu, Gazişehir'e karşı 5-0 kazandıkları maçın ardından oğlu Ömer ile birlikte yayıncı kuruluşa konuştu. Flaş röportaj alanında maçı değerlendiren Emre Belözoğlu, "Benim için uzun seneler sonra Çubuklu forma altında bir maça çıkmak çok büyük bir keyif oldu. Fenrebahçe'nin bir neferi olmaya hazırım, bunu her zaman söylüyorum. Elimden geldiğince takım arkadşalarım gibi mücadele ttim. Skor da tatmin edici. Maçın ilk yarısında iyi oynadık. İkinci yarıda oyun koptu. Bizim adımıza da oyun genişledi. Rakip de faydalanmaya çalıştı. Sonuç itibarıyla iyi bir başlangıç oldu." ifadelerini kullandı. Ömer'e gelen soru ve konuşmaması üzerine Emre, "4 sene Başakşehir'de oynadıktan sonra oğlum Ömer yarı Başakşehirli yarı Fenerbahçeli oldu. Onun için gelecek hafta zor bir maç olacak." dedi. "ŞAMPİYONLUK GELİRSE TADINDAN YENMEZ" Emre Belözoğlu, takıma 4 sezon sonra katılma misyonuyla ilgili gelen soruya, "Bizim için kolay bir sene olmayacak. Geçen senin ağırlığı oyuncularda var. Herkes bunu net hissediyor. Benim görevim buradaki aidiyeti artırmak. Taraftarın beklentisi adına saha içindeki mücadeleyi artırmak. Ben takım arkadaşlarımın iyi günde, kötü günde yanında olacağım. En zor günlerinde bu camianın, ayakta kalmasını sağlayan taraftarımız her oyuncuyu desteklesin. İyi bir başlangıç oldu, sonu da güzel olsun. Saha içinde, saha dışında bana ne görev düşerse yapacağım. Ben daha çok saha içinde kalmak istiyorum elimden geldiğince. Şampiyonluk gelirse tadından yenmez. Ben elimden geleni yapacağım." yanıtını verdi ve sözlerini noktaladı.

MAX KRUSE: LİGİN ZOR OLACAĞINI BİLİYORUZ Sarı-lacivertlilerin Alman yıldızı Max Kruse de Gazişehir Gaziantep maçının ardından yayıncı kuruluşa değerlendirmelerde bulundu. İlk olarak karşılaşmayı değerlendiren Max Kruse, “Öncelikle teşekkür ediyorum. 20 dakikada üç tane penaltı kazandık. Penaltıların üçünü de atsak daha da değişik bir başlangıç olabilirdi. Zaten oyuna iyi başlamıştık. Penaltılar bu iyi başlangıcı oyuna hakim olma ve baskı kurma açısından biraz daha kolaylaştırdı. Güzel gittiğini düşünüyorum.” dedi. Takımın hücum gücü anlamındaki kalitesine ilişkin soruyu Kruse, “Bunu söylemek için erken çünkü bu daha ilk maçımız. Lig çok uzun bir yoldan geçiyor. Ligin zor olacağını biliyoruz. Geriye 33 maç kaldı. Diğer rakiplerimize yani Başakşehir’e, Galatasaray’a ve Beşiktaş’a baktığımızda maçlarını kaybettiler. Ligin ne kadar zorlu olduğunu görüyoruz. Soruya direkt cevap verebilmemiz zor. Çünkü daha ilk yarıdayız ve bu süreçte bunu göreceğiz.” şeklinde yanıtladı. TOLGA CİĞERCİ'DEN GALATASARAY'A GÖNDERME