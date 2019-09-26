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Tolga Ciğerci: Derbide oynarsam terimin son damlasına kadar mücadele edeceğim

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 26.09.2019 17:28 | Son Güncelleme

Fenerbahçeli futbolcu Tolga Ciğerci, Süper Lig'in 6. haftasında eski takımı Galatasaray ile 28 Eylül Cumartesi günü deplasmanda yapacakları derbiye ilişkin, "Eğer forma giyersem kazanmak için terimin son damlasına kadar mücadele edeceğim." ifadelerini kullandı.

Tolga Ciğerci: Derbide oynarsam terimin son damlasına kadar mücadele edeceğim

Sarı-lacivertli formayla bu sezon ligde forma giydiği 5 maçta bir gol atan 27 yaşındaki orta saha oyuncusu, yaptığı açıklamada, Galatasaray derbisi öncesinde Fenerbahçe camiasının desteğine ihtiyaç duyduklarını belirterek, "Onların pozitif desteği, hatalarımızı düzeltmemiz ve daha iyi olmamız adına bizim için en büyük güç demek. Bunu hiç unutmasınlar. Hepimizin tek ve ortak amacı Fenerbahçemizin formasını en iyi şekilde taşımak. Galatasaray maçında karar her zaman hocamızın. Eğer forma giyersem kazanmak için terimin son damlasına kadar mücadele edeceğim. Forma giymezsem de manevi desteğimle takım arkadaşlarımın yanında olacağım." değerlendirmesinde bulundu.

Sezon sonunda şampiyonluğa ulaşmak istediklerini vurgulayan Tolga, "Bu sene taraftarlarımızla omuz omuza şampiyonluğa yürüyoruz. Bizim için her maç hedefimize bir adım daha yaklaşmak anlamına geliyor. Bu maç da onlardan biri olacak ve kazanmak için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Biz sadece yeşil sahayla ve kendimizle ilgileniyoruz." şeklinde görüş belirtti.

"ALİ BAŞKANIM VE ERSUN HOCAM BENİM İÇİN ÇOK ÇALIŞTI"

Tolga Ciğerci, sakatlık sürecinde Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Ersun Yanal'ın kendisine çok destek verdiğini aktardı.

Sakatlığından dolayı geçen sezon hiçbir resmi maçta sarı-lacivertli formayı giyemeyen 27 yaşındaki futbolcu, şunları kaydetti:

"Ali Başkanım ve Ersun hocam benim için çok çalıştı. Benim için her şey daha kolay oldu. Bütün teknik ekip ve tüm Fenerbahçe camiası sayesinde tekrar sahalara geri döndüm. Bu emeğin karşılığını en iyi şekilde vermek istiyorum. Bir futbolcu olarak yaşadığım sakatlığı ve bu sürecin ne demek olduğunu en yoğun şekilde hissettim. Futboldan kopma korkusu yaşadım. 494 gün sonra giydiğim bu kutsal forma benim için hayatım boyunca çok özel olacak. Fenerbahçe için her gün kendimi geliştirip her zaman daha da fazlasını verebilmek için çalışacağım."

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