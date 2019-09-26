Tolga Ciğerci: Derbide oynarsam terimin son damlasına kadar mücadele edeceğim

Sarı-lacivertli formayla bu sezon ligde forma giydiği 5 maçta bir gol atan 27 yaşındaki orta saha oyuncusu, yaptığı açıklamada, Galatasaray derbisi öncesinde Fenerbahçe camiasının desteğine ihtiyaç duyduklarını belirterek, "Onların pozitif desteği, hatalarımızı düzeltmemiz ve daha iyi olmamız adına bizim için en büyük güç demek. Bunu hiç unutmasınlar. Hepimizin tek ve ortak amacı Fenerbahçemizin formasını en iyi şekilde taşımak. Galatasaray maçında karar her zaman hocamızın. Eğer forma giyersem kazanmak için terimin son damlasına kadar mücadele edeceğim. Forma giymezsem de manevi desteğimle takım arkadaşlarımın yanında olacağım." değerlendirmesinde bulundu.

Sezon sonunda şampiyonluğa ulaşmak istediklerini vurgulayan Tolga, "Bu sene taraftarlarımızla omuz omuza şampiyonluğa yürüyoruz. Bizim için her maç hedefimize bir adım daha yaklaşmak anlamına geliyor. Bu maç da onlardan biri olacak ve kazanmak için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Biz sadece yeşil sahayla ve kendimizle ilgileniyoruz." şeklinde görüş belirtti.