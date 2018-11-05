Tolga Ciğerci: Futbolu çok özledim

Tolga Ciğerci, sezon başında imza attığı Fenerbahçe'de henüz forma giyemedi. Sakatlığı nedeniyle bir türlü sahalara dönemeyen başarılı futbolcu, futbolu çok özlediğini söyledi.

Tolga Ciğerci, "Kariyerimde ilk kez bu kadar uzun süre sahalardan ayrı kaldım. Topa vurmayalı uzun süre oldu. Tedavi sürecim olumlu bir şekilde ilerliyor. Sabırlı bir şekilde çalışarak arkadaşlarımın arasına katılacağım" ifadelerini kullandı.

Sarı-lacivertlilerin yeni transferlerinden olan Tolga Ciğerci'nin sezonun ilk yarısında oynaması zor görünüyor.

(Fanatik)

