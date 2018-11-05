SPOR

Tolga Ciğerci: Futbolu çok özledim

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 05.11.2018 10:23 | Son Güncelleme

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra Fenerbahçe'nin transfer ettiği Tolga Ciğerci, futbol oynamayı çok özlediğini açıkladı.

Tolga Ciğerci: Futbolu çok özledim

Tolga Ciğerci, sezon başında imza attığı Fenerbahçe'de henüz forma giyemedi. Sakatlığı nedeniyle bir türlü sahalara dönemeyen başarılı futbolcu, futbolu çok özlediğini söyledi.

Tolga Ciğerci, "Kariyerimde ilk kez bu kadar uzun süre sahalardan ayrı kaldım. Topa vurmayalı uzun süre oldu. Tedavi sürecim olumlu bir şekilde ilerliyor. Sabırlı bir şekilde çalışarak arkadaşlarımın arasına katılacağım" ifadelerini kullandı.

Sarı-lacivertlilerin yeni transferlerinden olan Tolga Ciğerci'nin sezonun ilk yarısında oynaması zor görünüyor.

(Fanatik)

PARTNERÜnlü mankeni iç çamaşır giymediğine pişman eden an!Ünlü mankeni iç çamaşır giymediğine pişman eden an!
Koeman'a olay teklif!Koeman'a olay teklif!
Phillip Cocu'ya bir şok da İngiltere'denPhillip Cocu'ya bir şok da İngiltere'den
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe tolga ciğerci

En Çok Okunan Haberler

ABD'den 'en sert yaptırım' kararı! İlk yanıt sert oldu

ABD'den 'en sert yaptırım' kararı! İlk yanıt sert oldu

Ankara ve İstanbul adayları kim olacak? İşte AK Parti ve CHP'de öne çıkan isimler

Ankara ve İstanbul adayları kim olacak? İşte AK Parti ve CHP'de öne çıkan isimler

Batuhan Karadeniz tarihe geçti!

Batuhan Karadeniz tarihe geçti!

Ve Hasan Şaş ilk kez konuştu!

Ve Hasan Şaş ilk kez konuştu!

Koeman'a olay teklif!

Koeman'a olay teklif!

Jordan Theodore'dan şoke eden G.Saray paylaşımı!

Jordan Theodore'dan şoke eden G.Saray paylaşımı!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tolga Ciğerci: Futbolu çok özledim

Tolga Ciğerci: Futbolu çok özledim

Koeman'a olay teklif!

Koeman'a olay teklif!

Phillip Cocu'ya bir şok da İngiltere'den

Phillip Cocu'ya bir şok da İngiltere'den

Josef de Souza'dan Belhanda'ya ağır sözler

Josef de Souza'dan Belhanda'ya ağır sözler

Diego Paulich: Sampaoli sadece gol için oynar

Diego Paulich: Sampaoli sadece gol için oynar

Koray Şener için Şükrü Saraçoğlu'nda cenaze töreni düzenlendi

Koray Şener için Şükrü Saraçoğlu'nda cenaze töreni düzenlendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.