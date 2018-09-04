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Tolga Ciğerci'nin Fenerbahçe'ye gitmeden önce Beşiktaş ve Başakşehir'i reddettiği iddia edildi

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 04.09.2018 10:58 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin Tolga Ciğerci transferinde Beşiktaş ve Medipol Başakşehir gerçekleri ortaya çıktı. Fenerbahçe ile 1+1 yıllık sözleşme imzalayan Tolga Ciğerci'nin Beşiktaş ve Medipol Başakşehir'i reddettiği belirtildi.

Tolga Ciğerci'nin Fenerbahçe'ye gitmeden önce Beşiktaş ve Başakşehir'i reddettiği iddia edildi

Transferin son saatlerinde Fenerbahçe ile 1+1 yıllık sözleşme imzalayan Tolga Ciğerci'nin Beşiktaş ve Medipol Başakşehir'i reddettiği belirtildi.

26 yaşındaki gurbetçi futbolcunun, Galatasaray'la yollannı ayırdıktan sonra Almanya'ya dönme kararı aldığı ancak San-Lacivertli kulüpten gelen teklif üzerine bundan vazgeçtiği öğrenildi.

Beşiktaş ve Başakşehir'e gitmeyen Tolga, "Fenerbahçe'de oynayacağım için mutluyum. Burada başanlı olmak ve Fenerbahçe'ye katkıda bulunmak istiyorum. İlk maçıma çıkmak için sabırsızlanıyorum" dedi.

(Star)

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Fenerbahçe tolga ciğerci Medipol Başakşehir Beşiktaş

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