Tolga Ciğerci'nin paylaşımı sosyal medyayı salladı

Yaz transfer döneminin son günlerinde Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Tolga Ciğerci idmanlara takımdan ayrı devam ediyor.

Bu sezon sarı lacivertli ekip ile 1 dakika bile forma giymeyen yıldız oyuncudan ilginç bir paylaşım geldi. Trafikte önünde devam eden kamyonun arkasında yazan sözü Tolga sosyal medyada büyük ilgi gördü.

İşte Tolga Ciğerci'nin yaptığı o paylaşım:





