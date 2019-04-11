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Tolga Ciğerci'nin paylaşımı sosyal medyayı salladı

kerem.aydin kerem.aydin
SPOR  | 11.04.2019 21:19 | Son Güncelleme

Tolga Ciğerci, sosyal medyayı salladı! Sezon başında Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer olan ve bir dakika bile forma giyemeyen Tolga Ciğerci, sosyal medyadan ilginç bir paylaşımda bulundu.

Tolga Ciğerci'nin paylaşımı sosyal medyayı salladı

Yaz transfer döneminin son günlerinde Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Tolga Ciğerci idmanlara takımdan ayrı devam ediyor.

Bu sezon sarı lacivertli ekip ile 1 dakika bile forma giymeyen yıldız oyuncudan ilginç bir paylaşım geldi. Trafikte önünde devam eden kamyonun arkasında yazan sözü Tolga sosyal medyada büyük ilgi gördü.

İşte Tolga Ciğerci'nin yaptığı o paylaşım:

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Anahtar Kelimeler:
Tolga Ciğerci Fenerbahçe

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