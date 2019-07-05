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Tolga Ünlü ve Gökhan Değirmenci Akhisarspor'da

AKHİSAR BELEDİYESPOR HABERLERİ  | 05.07.2019 17:58 | Son Güncelleme

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Akhisarspor, eski futbolcusu Tolga Ünlü ve kaleci Gökhan Değirmenci'yi kadrosuna kattı.

Tolga Ünlü ve Gökhan Değirmenci Akhisarspor'da

Kulüpten yapılan açıklamada, 29 yaşındaki Tolga Ünlü ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Almanya'da Aschaffenburg takımında profesyonel futbol hayatına başlayan savunma oyuncusu, daha önce Türkiye'de Konyaspor, Akhisarspor ve son olarak Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da forma giydi.

Tolga Ünlü, kariyerinde Süper Lig'de 71, Spor Toto 1. Lig'de ise 78 müsabakaya çıktı.

Gökhan Değirmenci

KALE GÖKHAN DEĞİRMENCİ'YE EMANET
Bu arada Akhisarspor, Boluspor'dan kaleci Gökhan Değirmenci'yi de kadrosuna dahil etti. Kulüpten yapılan açıklamada, Gökhan Değirmenci ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Altay'da profesyonel futbol hayatına başlayan 30 yaşındaki kaleci, daha önce Kayserispor, Kayseri Erciyesspor, Göztepe, Gaziantepspor ve son olarak Boluspor'da forma giydi.

Kariyerinde Türkiye'de çeşitli lig kategorilerinde 186 müsabakaya çıkan file bekçisi, kalesinde 227 gol gördü.

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