Tolgay Arslan attı, Udinese kazandı!

Serie A'nın 9. haftasında Lazio ve Udinese karşılaştı.Konuk ekip mücadeleden 3-1 galip ayrıldı.
İlk yarının uzatma dakikalarında kontra atağa çıkan Udinese'de Pusetto, ceza sahası içinde kaleciyi avladı ve ilk yarının sonucunu tayin etti.
İlk yarıyı 2-0 önde kapatan Udinese, 71. dakikada Forestieri ile skoru 3-0'a getirdi.
Ev sahibi Lazio'nun tek golü ise 74'te penaltı atışını gole çeviren Ciro Immobile'den geldi.
Vedat Muriqi yaşadığı sakatlık nedeniyle kadroda yer almadı.
3 maç aradan sona galibiyet alan Udinese puanını 10 yaptı. Lazio ise 14 puanda kaldı.
Udinese'de ilk golünü kaydeden Tolgay Arslan, 7 yıl sonra lig maçlarında golle buluştu.
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