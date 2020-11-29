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Tolgay Arslan attı, Udinese kazandı!

İTALYA HABERLERİ  | 29.11.2020 17:19 | Son Güncelleme

Udinese, Serie A'nın 9. haftasında Lazio deplasmanına konuk oldu. Tolgay Arslan'ın gol attığı karşılaşmada Udinese rakibini 3-1 yendi. Sakatlığı bulunan Vedat Muriqi karşılaşmada görev almadı.

Tolgay Arslan attı, Udinese kazandı!

Serie A'nın 9. haftasında Lazio ve Udinese karşılaştı.Konuk ekip mücadeleden 3-1 galip ayrıldı.

  1. dakikada ceza sahası dışından topa düzgün vuran Tolgay Arslan, takımının ve kendisinin ilk golünü kaydetti.

İlk yarının uzatma dakikalarında kontra atağa çıkan Udinese'de Pusetto, ceza sahası içinde kaleciyi avladı ve ilk yarının sonucunu tayin etti.

İlk yarıyı 2-0 önde kapatan Udinese, 71. dakikada Forestieri ile skoru 3-0'a getirdi.

Ev sahibi Lazio'nun tek golü ise 74'te penaltı atışını gole çeviren Ciro Immobile'den geldi.

Vedat Muriqi yaşadığı sakatlık nedeniyle kadroda yer almadı.

3 maç aradan sona galibiyet alan Udinese puanını 10 yaptı. Lazio ise 14 puanda kaldı.

Udinese'de ilk golünü kaydeden Tolgay Arslan, 7 yıl sonra lig maçlarında golle buluştu.

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