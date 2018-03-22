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Tolgshow'da Seda Bakan ile kahkaha dolu anlar!

MAGAZİN HABERLERİ  | 22.03.2018 22:11 | Son Güncelleme

Tolgshow'un 24 Mart Cumartesi yayınlanacak yeni bölümüne ünlü oyuncu Seda Bakan konuk olacak. Tolga Çevik ile Seda Bakan arasındaki ‘elektrik’ çok konuşulacak.

Tolgshow'da Seda Bakan ile kahkaha dolu anlar!

Nisan ayında dil eğitimi için yurt dışına gidecek olan Seda Bakan, seyahati öncesinde Tolgshow’a konuk olarak,  ‘Arkadaşım’ karakteriyle sahneye çıkan Tolga
Çevik’le ev arkadaşı olmayı deneyecek. Bakan’ın ‘ev arkadaşı’ olmayı çok isteyen Tolga Çevik’in verdiği mücadele izleyenleri kahkahaya boğarken, ikilinin elektrik akımına kapılması gecenin sürprizi olacak.  

ARKADAŞIM ROBIN HOOD OLACAK UYUYAN GÜZELİ UYANDIRACAK
Gösterinin ikinci perdesinde ise ‘Arkadaşım’ 1700’lü yıllara gidecek, Robin Hood olacak. Robin Hood ormanda atıyla gezerken, kedi kadın Sarp ile karşılaşacak. Arkadaşım kedi kızı da yanına alarak ‘uyuyan güzel’i uyandırmak için saraya doğru yola çıkacak ancak tabii ki yolda başına gelmedik kalmayacak.

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25 Film’in yapımcılığını üstlendiği; Gizemli Yönetmen Fırat Parlak ve Minik Müzisyen Özer Atik’in yer aldığı, ekranların en komik, en neşeli ve en yaratıcı programı Tolgshow’un 11. bölümü 24 Mart Cumartesi 23.30’da FOX’ta.

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Tolgshow seda bakan

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