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  4. Tom Brady ile anılıyordu! Irina Shayk sitem etti: Bu kötü niyetli bir yalan

Tom Brady ile anılıyordu! Irina Shayk sitem etti: Bu kötü niyetli bir yalan

13.06.2023 15:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyaca ünlü model Irina Shayk'ın geçtiğimiz hafta katıldığı bir düğünde Gisele Bündchen'in eski eşi sporcu Tom Brady'nin neredeyse üzerine atlayacağı iddiası gündeme gelmişti. Güzel model bu iddialardan sonra isyan etti.

Tom Brady ile anılıyordu! Irina Shayk sitem etti: Bu kötü niyetli bir yalan

Irina Shayk'in, katıldığı düğünde Tom Brady'ye 'göz koyduğu' ve hafta sonu boyunca süren kutlamalarda onu neredeyse hiç gözünün önünden ayırmadığı iddia edilmişti.

İddialarda "Irina, bütün hafta sonu Tom'u takip etti. Kendini resmen Tom'un üstüne atıyordu" denilmişti.

Çıkan haberlerin ardından Irina Shayk sessizliğini bozdu. Bağlı olduğu menajerlik şirketinin sözcüsünden ünlü model adına açıklama geldi.

The Society Management Başkan Yardımcısı Cheri Bowen, "Bu hikaye tamamıyla yalan. Bu söylenenler, düğün töreninin tamamen kötü niyetli ve kurgusal bir anlatımı" dedi.


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Anahtar Kelimeler:
Irina Shayk Model

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