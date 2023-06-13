Tom Brady ile anılıyordu! Irina Shayk sitem etti: Bu kötü niyetli bir yalan

Irina Shayk'in, katıldığı düğünde Tom Brady'ye 'göz koyduğu' ve hafta sonu boyunca süren kutlamalarda onu neredeyse hiç gözünün önünden ayırmadığı iddia edilmişti.

İddialarda "Irina, bütün hafta sonu Tom'u takip etti. Kendini resmen Tom'un üstüne atıyordu" denilmişti.

Çıkan haberlerin ardından Irina Shayk sessizliğini bozdu. Bağlı olduğu menajerlik şirketinin sözcüsünden ünlü model adına açıklama geldi.

The Society Management Başkan Yardımcısı Cheri Bowen, "Bu hikaye tamamıyla yalan. Bu söylenenler, düğün töreninin tamamen kötü niyetli ve kurgusal bir anlatımı" dedi.



