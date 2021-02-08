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Toplu taşıma esnafına 5 Milyon TL’lik yakıt desteği

08.02.2021 15:31 | Son Güncelleme:
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Toplu taşıma esnafına 5 Milyon TL’lik yakıt desteği

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma esnafına 3 ay süreyle verilecek 15 Milyon TL’lik yakıt desteğinin ilk dilimi olan 5 Milyon TL’lik kısmı hesaplara yatırdı.Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma esnafına 3 ay süreyle verilecek 15 Milyon TL’lik yakıt desteğinin ilk dilimi olan 5 Milyon TL’lik kısmı hesaplara yatırdı.
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın yılın ilk meclis toplantısında toplu taşıma esnafına 3 ay süreyle yakıt desteği vereceğini duyurması sonrasında yardımın ilk dilimi hesaplara yatırıldı. Bu kapsamda yaklaşık 2 bin toplu taşıma esnafına 3 ay süreyle verilecek 15 milyon TL’lik desteğin 5 milyon TL’lik kısmı hesaplara yatırıldı.
Kocaeli genelinde 2 bin 180 toplu taşıma esnafını ilgilendiren 15 milyon TL’lik destek için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu ve Kocaeli Otobüsçüler ve Minibüsçüler Odası Başkanı Mustafa Kurt bir araya geldi. Ulaşım Dairesi Başkanı Ahmet Çelebi’nin de bulunduğu görüşmede söz alan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, “Daha önce toplu taşıma esnafımıza 17 Milyon 600 bin liralık bir desteğimiz olmuştu. Ocak ayı meclisimizde yeni bir karar alındı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın önerisiyle 3 ay süreyle Kocaeli’nde toplu taşıma esnafına yakıt desteği verileceğini belirtmişti. Bugün bunun için bir araya geldik. Söz verilen 15 Milyon TL’lik yakıt desteğinin ilk dilimi olan 5 Milyon TL’si bugün hesaplara yatırıldı” dedi.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin her zaman esnafın yanında olduğu belirten Kocaeli Otobüsçüler ve Minibüsçüler Odası Başkanı Mustafa Kurt ise, “Pandemi süresince ciddi anlamda maddi bir zararımız oldu. Bu süreçte Kocaeli Büyükşehir Belediyesi her zaman bizim yanımızda oluyor. Bu yapılan çalışmayla yine Türkiye’de öncü oldular” dedi.

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