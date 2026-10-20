MotoGP Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden milli motosikletçimiz Toprak Razgatlıoğlu'ndan sporseverleri üzen haber geldi. Geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilen Endonezya Grand Prix'sinin antrenman seansında talihsiz bir kaza geçiren ve sağ omzu çıkan yıldız pilotun sakatlığı sebebiyle 2026 MotoGP sezonunun kalan yarışlarında piste çıkamayacağı duyuruldu.

PİSTTE OMZUNU KENDİ YERİNE OTURTMUŞTU

Milli sporcu, Pertamina Mandalika Uluslararası Pisti'ndeki antrenman seansı sırasında kontrolünü kaybedip sert şekilde takla atarak sağ omzunun üzerine düşmüştü. Kazanın ardından pist kenarında büyük bir soğukkanlılık göstererek çıkan omzunu kendi müdahalesiyle yerine oturtan Razgatlıoğlu'nun o anları dünya basınında ve sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştı. Yaşadığı ağır acıya rağmen hafta sonundaki sprint yarışında mücadele eden milli pilot, sakatlığının ilerlemesi üzerine ana yarış öncesinde tıbbi değerlendirmeye alınmıştı.

TAKIMINDAN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Pramac Yamaha takımı tarafından yapılan resmi açıklamada, milli motosikletçinin detaylı kontrollerinin ardından en iyi iyileşme koşullarının sağlanması adına sezonun kalan bölümünde riske edilmeyeceği belirtildi. Takım, Toprak Razgatlıoğlu'nun rehabilitasyon sürecine odaklanacağını ve 2026 MotoGP sezonunun geride kalan etaplarında mücadele edemeyeceğini kamuoyuna duyurdu.

REHABİLİTASYON SÜRECİ TÜRKİYE'DE DEVAM EDECEK

Geçirdiği talihsiz kazanın ardından detaylı sağlık kontrolleri ve tedavi süreci için Türkiye'ye dönen şampiyon sporcunun tedavisine hemen başlandı. Omzundaki sakatlığın ameliyat gerektirip gerektirmeyeceği yapılacak ileri tetkiklerin ardından netlik kazanacak. Milli pilotun fully hazır şekilde yeni sezon hazırlıklarına katılması hedefleniyor.