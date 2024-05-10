Toptancı Hali’nde çıkan yangın söndürüldü

Edinilen bilgiye göre, Karaçulha Mahallesi’nde bulunan Toptancı Hali’nde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören çalışanlar ve vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi. Alevler kısa sürede yan bitişik halde bulunan depolara da sıçradı. Muğla Büyükşehir Fethiye İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin alevlerle mücadelesi 1 saatten uzun sürdü. Çevredeki vatandaşlarında yardım ettiği söndürme çalışmaları sonucunda yangın söndürüldü. Öte yandan depo içinde bulunan sebze ve meyveler zarar gördü.

Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor





