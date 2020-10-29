YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Zonguldak
  4. Törende fenalaşan öğrenciye müdahaleyi öğretmenler yaptı

Törende fenalaşan öğrenciye müdahaleyi öğretmenler yaptı

ZONGULDAK HABERLERİ  | 29.10.2020 14:59 | Son Güncelleme

Zonguldak Alaplı ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen törende bir öğrenci baygınlık geçirdi.Tören alanında sağlık ekiplerinin bulunmaması tepkiye neden olurken, öğrenciye ilk müdahale öğretmenleri tarafından yapıldı.

Zonguldak Alaplı ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen törende bir öğrenci baygınlık geçirdi.
Tören alanında sağlık ekiplerinin bulunmaması tepkiye neden olurken, öğrenciye ilk müdahale öğretmenleri tarafından yapıldı. Ambulans ve sağlık çalışanlarının resmi törende hazır bulunmamaları olaya tanıklık eden bazı vatandaşlar tarafından tepkiyle karşılandı.
Resmi töreninde gösteriş için sıralarını bekleyen öğrenciler uzun süre ayakta kalınca içlerinden bir tanesi bayıldı. Öğretmenlerinin müdahalesi ile yere düşmekten son anda kurtarılan öğrenciye ilk müdahale öğretmen ve çevredeki görevliler tarafından yapıldı. Meydanda bulunan bir sandalyeye üzerine yatırılarak kolonya ve su ile kendine getirilmeye çalışana öğrenci için tören alanına ambulans istendi. Ambulansla Alaplı Devlet Hastanesi’ne kaldırılan ve tedavi altına alınan öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Tören ise kaldığı yerden devam etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Milyonların istediği gerçek oluyor! Polat Alemdar ve Süleyman Çakır aynı dizide buluşuyor Milyonların istediği gerçek oluyor! Polat Alemdar ve Süleyman Çakır aynı dizide buluşuyor
Zonguldaklı Kadınlar Özgecan İçin YürüdüZonguldaklı Kadınlar Özgecan İçin Yürüdü
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Çorlu’da bir mesleki eğitim merkezi daha kuruluyor
Çorlu’da bir mesleki eğitim merkezi daha kuruluyor
3 kişiyi tuzağına düşüren telefon dolandırıcısı yüklü miktarda para ile yakalandı
3 kişiyi tuzağına düşüren telefon dolandırıcısı yüklü miktarda para ile yakalandı
Ziyarete kapatılan mezarlıklarda denetim
Ziyarete kapatılan mezarlıklarda denetim
Biga’da bir okula ’okulum temiz’ belgesi verildi
Biga’da bir okula ’okulum temiz’ belgesi verildi
Kaymakam Çelik, depremden zarar gören köylerde incelemelerde bulundu
Kaymakam Çelik, depremden zarar gören köylerde incelemelerde bulundu
Aydın’da şüpheli bohça paniği
Aydın’da şüpheli bohça paniği

Zonguldak Namaz Vakitleri 29 Ekim Perşembe

İmsak
05:48
Sabah
07:14
Öğle
12:42
İkindi
15:31
Akşam
17:59
Yatsı
19:20

Zonguldak Nöbetçi Eczaneler29 Ekim Perşembe

Zonguldak Eczanesi
Merkez
Görkem Eczanesi
Merkez
Yazıcı Eczanesi
Merkez
Çatalağzı Eczanesi
Merkez
Buket Eczanesi
Merkez
Sonat Eczanesi
Merkez
Şifa Eczanesi
Alapli
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Zonguldak’ta Eylül ayında 665 konut satıldı
Zonguldak’ta Eylül ayında 665 konut satıldı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Kaymakam Çorumluoğlu: “900 kişi karantinada”
Kaymakam Çorumluoğlu: “900 kişi karantinada”
Çaycuma’da Arazi Toplulaştırma Projesi Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı
Çaycuma’da Arazi Toplulaştırma Projesi Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı
Tiyatrocu çiftin ölen kızları defnedildi
Tiyatrocu çiftin ölen kızları defnedildi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.