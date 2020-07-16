YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Toroslar Belediyesi, hayatlarını birleştiren imza kalemini çiftlere hediye ediyor

Toroslar Belediyesi, hayatlarını birleştiren imza kalemini çiftlere hediye ediyor

MERSİN HABERLERİ  | 16.07.2020 15:47 | Son Güncelleme

Toroslar Belediyesi, evlenen çiftlere, nikah defterini imzaladıkları kalemi hediye ediyor.

Toroslar Belediyesi, evlenen çiftlere, nikah defterini imzaladıkları kalemi hediye ediyor. Belediye tarafından imal edilen nikah kalemi, çiftlere özel olarak hazırlanıyor.
Teknik ve Mesleki Eğitim Kursları Merkezi’nde (TORTEK) özenle üretilen kalemle imzalarını atan çiftler, hayatlarını birleştiren imzayı attıkları kalemlerini de anı olarak saklama fırsatı buluyor.
“Çiftlerin anılarına anlamlı hediyeler bırakmak istedik”
“Evlenen çiftler için nikah günü, her zaman özel bir gün olarak çiftlerin hayatındaki yerini korur. Bu sebeple anılarına anlamlı hediyeler bırakmak istedik” diyen Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, “Kahvenin 40 yıl hatırı var derler. Belediye olarak çiftlere fincan takımı hediye ediyoruz. Kahvelerini inşallah bir ömür boyu birlikte, mutlulukla içsinler. Fincan takımımızın yanında çiftimize bu günü anımsatacak bir hediye daha sunalım istedik. Göreve geldiğim ilk günden beri kıydığım tüm nikâhlarda çiftlerin imza attıkları kalemi kendilerine hediye ettim. İmza kaleminin değerli bir hatıra olduğunu düşünüyorum. Bu düşünceden yola çıkarak TORTEK Merkezimizde günün anlam ve önemine uygun olarak ürettiğimiz kalem takımını hediye etmeye devam edeceğiz. Dünya evine giren tüm çiftlere bir ömür boyu mutluluklar dilerim" ifadelerini kullandı.
Evliliğin, insanları birleştiren önemli bir müessese olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Evliliğin gerçekleşmesi için yapılması gereken ilk işlem ise çiftin nikahının kıyılmasıdır. Biz de hayatlarını birleştirme noktasında ilk adımın atıldığı nikah kalemini çiftlere hediye ederek hatıra kalmasını sağlıyoruz” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sağlıklı yaşam trend değil bir hayat tarzıdır! Sağlıklı yaşam trend değil bir hayat tarzıdır!
Yürüteçle hayata tutundular!Yürüteçle hayata tutundular!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Emniyetten uzun yola çıkacaklara mola uyarısı: “2 saatte bir mola verin”

Emniyetten uzun yola çıkacaklara mola uyarısı: “2 saatte bir mola verin”

Lastiği patlayan bayan tatilcinin yardımına zabıta ekipleri koştu

Lastiği patlayan bayan tatilcinin yardımına zabıta ekipleri koştu

BUÜ’lü akademisyenler yeni bir bakteri türü keşfetti

BUÜ’lü akademisyenler yeni bir bakteri türü keşfetti

Karacabey’de köye dönüş fırsatı

Karacabey’de köye dönüş fırsatı

Trafik park yenilenen yüzüyle çocukların hizmetinde

Trafik park yenilenen yüzüyle çocukların hizmetinde

Vali Makas, Terzibaba Külliyesi inşaat alanında incelemelerde bulundu

Vali Makas, Terzibaba Külliyesi inşaat alanında incelemelerde bulundu

Mersin Namaz Vakitleri 16 Temmuz Perşembe

İmsak
03:48
Sabah
05:28
Öğle
12:53
İkindi
16:42
Akşam
20:07
Yatsı
21:40

Mersin Nöbetçi Eczaneler16 Temmuz Perşembe

Neşe Eczanesi
Akdeniz
Şendur Eczanesi
Akdeniz
Tarım Eczanesi
Akdeniz
Ayben Eczanesi
Mezitli
Filiz Eczanesi
Mezitli
Tatlıdil Eczanesi
Toroslar
Utku Eczanesi
Toroslar
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Erdemli Belediyesi kent mobilyasını kendi üretiyor

Erdemli Belediyesi kent mobilyasını kendi üretiyor

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Toroslar Belediyesi'nden 5 Bin Aileye Gıda Yardımı

Toroslar Belediyesi'nden 5 Bin Aileye Gıda Yardımı

Islık çalan yılanlar

Islık çalan yılanlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.