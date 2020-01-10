YURTHABER
  4. Toroslar EDAŞ Kış şartlarında çalışmalara devam ediyor

Toroslar EDAŞ Kış şartlarında çalışmalara devam ediyor

KİLİS HABERLERİ  | 10.01.2020 12:47 | Son Güncelleme

Toroslar EDAŞ, önümüzdeki zorlu kış günlerinde çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ediyor.Hizmet verdiği altı ilde, kış aylarında da kesintisiz ve sürdürülebilir elektrik hizmeti sağlamak üzere yapılan yatırımlar dahilinde, şebeke altyapı bakımları, malzeme satın alımı ile merkezi kontrol ve kumanda sistemi SCADA kurulumlarını tamamladı.Toroslar EDAŞ; Adana, Mersin, Gaziantep, Hatay, Osmaniye ve Kilis illerindeki müşterilerine kesintisiz elektrik dağıtım hizmeti sağlama hedefi doğrultusunda, kış aylarında ortaya çıkabilen zorlu koşullara karşı önlemlerini aldı.

Toroslar EDAŞ, önümüzdeki zorlu kış günlerinde çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ediyor.
Hizmet verdiği altı ilde, kış aylarında da kesintisiz ve sürdürülebilir elektrik hizmeti sağlamak üzere yapılan yatırımlar dahilinde, şebeke altyapı bakımları, malzeme satın alımı ile merkezi kontrol ve kumanda sistemi SCADA kurulumlarını tamamladı.
Toroslar EDAŞ; Adana, Mersin, Gaziantep, Hatay, Osmaniye ve Kilis illerindeki müşterilerine kesintisiz elektrik dağıtım hizmeti sağlama hedefi doğrultusunda, kış aylarında ortaya çıkabilen zorlu koşullara karşı önlemlerini aldı. Yapılan yatırımlar sayesinde sorumluluk bölgelerindeki altyapı bakımları, uygun malzeme satın alımı ile merkezi kontrol ve kumanda sistemi SCADA’nın kurulumlarını sağlayan Toroslar EDAŞ, hava koşulları yüzünden hizmet devamlılığının aksamaması için var gücüyle çalışıyor.
Toroslar EDAŞ’ın zorlu kış şartlarına karşı aldığı önlemler bütünleşik bir yaklaşımla gerçekleştirildi, şebekeye yapılan devamlı bakımlar ile yenilenme ihtiyacı olan yerlerde yatırım çalışmaları yapıldı.
"Afete karşı drone desteği"
Sektörde yenilikçi projeler ile fark oluşturan Toroslar EDAŞ, zorlu kış şartlarında hız kesmeden devam edecek bakım ve onarım çalışmaları için yeni teknolojileri sahaya taşıyor. Bu yıl yine bir ilki gerçekleştirerek, hem bakım sürecinde hem de olası afet durumunda kullanılmak üzere toplamda 11 adet drone alımı tamamlandı.
Olası afet durumları için ihtiyaç olması durumunda kullanılmak üzere yeterli miktarda afet malzeme stoku hazırlandı. Kar yağışının yoğun olması beklenen bölgelerde kullanmak için mevcutta bulunan 2 adet paletli kar aracına destek olarak 3 adet paletli kar aracı alınmış ve kullanılmaya başlanmıştır. Kar yağışı nedeniyle direklerin yıkılmasına ve iletkenlerin kopmasına sebep olabilecek buz yükü problemini çözmek için 200 adet buz yükü aparatı alımı gerçekleştirildi.
SCADA ile uzaktan müdahale
Toroslar EDAŞ tarafından “merkezi kontrol ve kumanda sistemi” olarak kullanılan SCADA sayesinde, yüksek gerilim hatlarında meydana gelebilecek olası enerji kesintilerine saha ekibinin müdahalesine gerek kalmadan uzaktan enerji verilebilmekte. Mevcutta bulunan SCADA sistemine 2019 yılında 60 merkez ilave eden TOROSLAR EDAŞ, aynı zamanda trafolardaki enerji kesintilerinin ve yükününün uzaktan görülmesini sağlayan Trafo SCADA sistemini de 500 adet merkezine kurdu.
Bölgesindeki 8 milyondan fazla nüfusa hizmet vermenin sorumluluğu ile değer katan çalışmalara imza atmaya, uzun vadeli planlarla yatırımlarını hayata geçirmeye devam eden Toroslar EDAŞ saha ekipleri, zorlu kış şartları ile mücadele ederken 24 saat aralıksız görevde kalarak, arıza ve kesintilerin giderilmesi için çalışmalarını yürütüyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEREmeklilik, ek gösterge, EYT! Bakan duyurdu...Emeklilik, ek gösterge, EYT! Bakan duyurdu...
Muhtarlardan Başkan Bulut’a destekMuhtarlardan Başkan Bulut’a destek
Jandarma Komutanı Başaklıgil basın mensuplarıyla bir araya geldiJandarma Komutanı Başaklıgil basın mensuplarıyla bir araya geldi
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Budanan ağaçlardan elde edilen odunlar Kartallı Kudret teyzenin evini ısıtacak

Budanan ağaçlardan elde edilen odunlar Kartallı Kudret teyzenin evini ısıtacak

Nazilli Tarım Fuarı 3. kez kapılarını açtı

Nazilli Tarım Fuarı 3. kez kapılarını açtı

Kayseri’de cinayet

Kayseri’de cinayet

Yunanistan'dan getirilen 463 kilogram kaçak et ele geçirildi

Yunanistan'dan getirilen 463 kilogram kaçak et ele geçirildi

İHA duyurmuştu, o annenin hayali gerçek olacak

İHA duyurmuştu, o annenin hayali gerçek olacak

Beylikdüzü'nde silahlı soygun

Beylikdüzü'nde silahlı soygun

Kilis Namaz Vakitleri 10 Ocak Cuma

İmsak
06:13
Sabah
07:37
Öğle
12:44
İkindi
15:19
Akşam
17:40
Yatsı
19:00

Kilis Nöbetçi Eczaneler10 Ocak Cuma

Canözer Eczanesi
Merkez
Türkler Eczanesi
Musabeyli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.