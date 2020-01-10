YURTHABER
  4. Toroslar EDAŞ, zorlu kış şartlarında çalışmalarını sürdürüyor

Toroslar EDAŞ, zorlu kış şartlarında çalışmalarını sürdürüyor

MERSİN HABERLERİ  | 10.01.2020 12:25 | Son Güncelleme

Toroslar EDAŞ ekiplerinin, kesintisiz ve sürdürülebilir elektrik hizmeti sağlamak için zorlu kış günlerinde çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ettiği bildirildi.Kurumdan yapılan açıklamaya göre, Toroslar EDAŞ, faaliyet gösterdiği Adana, Mersin, Gaziantep, Hatay, Osmaniye ve Kilis illerindeki müşterilerine kesintisiz elektrik dağıtım hizmeti sağlama hedefi doğrultusunda, kış aylarında ortaya çıkabilen zorlu koşullara karşı önlemlerini aldı.

Toroslar EDAŞ ekiplerinin, kesintisiz ve sürdürülebilir elektrik hizmeti sağlamak için zorlu kış günlerinde çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ettiği bildirildi.
Kurumdan yapılan açıklamaya göre, Toroslar EDAŞ, faaliyet gösterdiği Adana, Mersin, Gaziantep, Hatay, Osmaniye ve Kilis illerindeki müşterilerine kesintisiz elektrik dağıtım hizmeti sağlama hedefi doğrultusunda, kış aylarında ortaya çıkabilen zorlu koşullara karşı önlemlerini aldı. Yapılan yatırımlar sayesinde sorumluluk bölgelerindeki altyapı bakımları, uygun malzeme satın alımı ile merkezi kontrol ve kumanda sistemi SCADA’nın kurulumlarını sağlayan Toroslar EDAŞ, hava koşulları yüzünden hizmet devamlılığının aksamaması için var gücüyle çalışıyor.
Toroslar EDAŞ’ın zorlu kış şartlarına karşı aldığı önlemler bütünleşik bir yaklaşımla gerçekleştirildi, şebekeye yapılan devamlı bakımlar ile yenilenme ihtiyacı olan yerlerde yatırım çalışmaları yapıldı.
Afete karşı drone desteği
Sektörde yenilikçi projeler ile fark oluşturan Toroslar EDAŞ, zorlu kış şartlarında hız kesmeden devam edecek bakım ve onarım çalışmaları için yeni teknolojileri sahaya taşıyor. Bu yıl yine bir ilki gerçekleştirerek, hem bakım sürecinde hem de olası afet durumunda kullanılmak üzere toplam 11 adet drone alımı tamamlandı. Olası afet durumları için ihtiyaç olması durumunda kullanılmak üzere yeterli miktarda afet malzeme stoğu hazırlandı. Kar yağışının yoğun olması beklenen bölgelerde kullanılmak üzere mevcutta bulunan 2 adet paletli kar aracına destek olarak 3 adet paletli kar aracı alınarak kullanılmaya başlandı. Kar yağışı nedeniyle direklerin yıkılmasına ve iletkenlerin kopmasına sebep olabilecek buz yükü problemini çözmek için de 200 adet buz yükü aparatı alımı gerçekleştirildi.
SCADA ile uzaktan müdahale
Toroslar EDAŞ tarafından ’merkezi kontrol ve kumanda sistemi’ olarak kullanılan SCADA sayesinde, yüksek gerilim hatlarında meydana gelebilecek olası enerji kesintilerine saha ekibinin müdahalesine gerek kalmadan uzaktan enerji verilebiliyor. Mevcutta bulunan SCADA sistemine 2019 yılında 60 merkez ilave eden Toroslar EDAŞ, aynı zamanda trafolardaki enerji kesintilerinin ve yükünün uzaktan görülmesini sağlayan ’Trafo SCADA’ sistemini 500 merkezine kurdu.
Bölgesindeki 8 milyondan fazla nüfusa hizmet vermenin sorumluluğu ile uzun vadeli planlarla yatırımlarını hayata geçirmeye devam eden Toroslar EDAŞ saha ekipleri, zorlu kış şartları ile mücadele ederken, 24 saat aralıksız görevde kalarak arıza ve kesintilerin giderilmesi için çalışmalarını yürütüyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Giden hayran kalıyor! Turistler en çok burayı tercih ediyorGiden hayran kalıyor! Turistler en çok burayı tercih ediyor
Başkan Gültak: “Basın, demokrasinin olmazsa olmazıdır”Başkan Gültak: “Basın, demokrasinin olmazsa olmazıdır”
Mersin ve Leszno arasında ’iyi niyet belgesi’ imzalandıMersin ve Leszno arasında ’iyi niyet belgesi’ imzalandı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Yunanistan'dan getirilen 463 kilogram kaçak et ele geçirildi

Yunanistan'dan getirilen 463 kilogram kaçak et ele geçirildi

Beylikdüzü'nde silahlı soygun

Beylikdüzü'nde silahlı soygun

Gültepe Köprüsü 3 gün trafiğe kapanacak

Gültepe Köprüsü 3 gün trafiğe kapanacak

Nazilli Tarım Fuarı 3. kez kapılarını açtı

Nazilli Tarım Fuarı 3. kez kapılarını açtı

Lohusa depresyonu tüm aileyi sarsabilir

Lohusa depresyonu tüm aileyi sarsabilir

Kayseri’de cinayet

Kayseri’de cinayet

Mersin Namaz Vakitleri 10 Ocak Cuma

İmsak
06:23
Sabah
07:47
Öğle
12:54
İkindi
15:28
Akşam
17:50
Yatsı
19:09

Mersin Nöbetçi Eczaneler10 Ocak Cuma

Abant Eczanesi
Merkez
Bilge Eczanesi
Merkez
Cadde Eczanesi
Merkez
Doruk Eczanesi
Merkez
Duygu Eczanesi
Merkez
Kilikya Eczanesi
Merkez
Lida Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kıbrıs İlkokulu’nda ’Türk malları’ etkinliği

Kıbrıs İlkokulu’nda ’Türk malları’ etkinliği

Akdeniz Zabıtasından kantinlerde ‘şırınga çikolata’ denetimi

Akdeniz Zabıtasından kantinlerde ‘şırınga çikolata’ denetimi

Mersin'de kaçak kazı yapan 4 şüpheli yakalandı

Mersin'de kaçak kazı yapan 4 şüpheli yakalandı

Yenişehir Semt Polikliniği hizmete başladı

Yenişehir Semt Polikliniği hizmete başladı

Lütfi Elvan’a Sevgi Seli İzdihama Yol Açtı

Lütfi Elvan’a Sevgi Seli İzdihama Yol Açtı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.