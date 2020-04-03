YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Toroslar’da asansörlere dezenfektan ünitesi yerleştirildi

Toroslar’da asansörlere dezenfektan ünitesi yerleştirildi

MERSİN HABERLERİ  | 03.04.2020 17:14 | Son Güncelleme

Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, korona virüs salgınına karşı vatandaşların direk temas ettiği asansörlere el dezenfektan ünitesi yerleştirdi.Toplum sağlığını korumak amacıyla ilçe genelinde etkin çalışmalar sergileyen Toroslar Belediyesi, banka ATM’lerinin ardından şimdi de ilçede bulunan yaklaşık bin 500 asansöre dezenfektan ünitesi yerleştirerek önlem alıyor.

Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, korona virüs salgınına karşı vatandaşların direk temas ettiği asansörlere el dezenfektan ünitesi yerleştirdi.
Toplum sağlığını korumak amacıyla ilçe genelinde etkin çalışmalar sergileyen Toroslar Belediyesi, banka ATM’lerinin ardından şimdi de ilçede bulunan yaklaşık bin 500 asansöre dezenfektan ünitesi yerleştirerek önlem alıyor. Apartman sakinleri ise uygulamadan dolayı memnuniyet duyduklarını ifade ederek, Toroslar Belediyesine ve Başkan Atsız Afşın Yılmaz’a teşekkür etti.
"Hastalıktan korunmanın en iyi yöntemi temizlik ve hijyen"
Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, asansör tuşlarının elle temasın yoğun olarak yapıldığı yerler olması nedeniyle risk taşıyabileceğini belirterek, ilçe genelindeki asansörlere dezenfektan üniteleri yerleştirdiklerini söyledi. Yılmaz, "Vatandaşlarımızın direk temas ettiği asansör tuşları ve alanları büyük risk taşımaktadır. Bu anlamda herkesin dikkat etmesi gerekiyor. Biz de belediye olarak vatandaşlarımızın ellerinin her an hijyenik olması amacıyla ilçedeki asansörlere el dezenfektan ünitesi yerleştirdik. Her gün yaptığımız çalışmalarla riski en aza indirmeye gayret ediyoruz. Bu hastalıktan korunmanın en iyi yöntemi temizlik ve hijyen. Ellerimizi temiz tutalım ve ortak kullanım alanlarında tedbirli olalım" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Peru'da ilginç karar! Farklı erkeklerde farklı günlerde dışarı çıkabilecekler Peru'da ilginç karar! Farklı erkeklerde farklı günlerde dışarı çıkabilecekler
Bir ilde alarma geçildi! Kriz masası kurulduBir ilde alarma geçildi! Kriz masası kuruldu
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kütahya'da hareket halindeki traktöre binmeye çalışan kişi öldü

Kütahya'da hareket halindeki traktöre binmeye çalışan kişi öldü

Makinalı tüfekle yakalanan 2 kişi tutuklandı

Makinalı tüfekle yakalanan 2 kişi tutuklandı

Karaman'da bir köy koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı

Karaman'da bir köy koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı

Bursa’da sağlık çalışanlarına yıldızlı destek

Bursa’da sağlık çalışanlarına yıldızlı destek

3 gün önce aldığı otomobiliyle 3 takla attı

3 gün önce aldığı otomobiliyle 3 takla attı

Salgında beden ve ruh sağlımızı koruma yolları

Salgında beden ve ruh sağlımızı koruma yolları

Mersin Namaz Vakitleri 3 Nisan Cuma

İmsak
04:56
Sabah
06:17
Öğle
12:50
İkindi
16:24
Akşam
19:12
Yatsı
20:29

Mersin Nöbetçi Eczaneler 3 Nisan Cuma

Buket Eczanesi
Merkez
Gamze Eczanesi
Merkez
Gizem Uygun Eczanesi
Merkez
Kısmet Eczanesi
Merkez
Mesut Eczanesi
Merkez
Simay Eczanesi
Merkez
Turkuvaz Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Mersin’in ilçelerinde 2 bin 700 kamu kurumu ve ortak alan dezenfekte edildi

Mersin’in ilçelerinde 2 bin 700 kamu kurumu ve ortak alan dezenfekte edildi

Mersin’de uyuşturucuya geçit yok

Mersin’de uyuşturucuya geçit yok

Seçer: “250 milyon TL’lik borçlanmayı, SGK ve maliye borçlarını ödemek için istiyoruz”

Seçer: “250 milyon TL’lik borçlanmayı, SGK ve maliye borçlarını ödemek için istiyoruz”

Motorize ekipler, ani uygulamalarla suçlulara göz açtırmıyor

Motorize ekipler, ani uygulamalarla suçlulara göz açtırmıyor

Sevdiklerini plakalarında yaşatıyorlar

Sevdiklerini plakalarında yaşatıyorlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.