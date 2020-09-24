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Toroslar’da belediye personeli üniformaları TORTEK’te üretiliyor

MERSİN HABERLERİ  | 24.09.2020 13:52 | Son Güncelleme

Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, belediye personelinin üniformalarını Toroslar Belediyesi Teknik ve Mesleki Eğitim Kursları (TORTEK) atölyelerinde üretiyor.Temizlik İşleri, Fen İşleri, Park ve Bahçeler, Sosyal İşler, Sağlık İşleri ve Zabıta müdürlüklerinde hizmet veren personelin kıyafetini diken TORTEK atölyeleri, belediyenin bu alandaki bütçesine de tasarruf sağlamış oluyor.

Toroslar’da belediye personeli üniformaları TORTEK’te üretiliyor

Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, belediye personelinin üniformalarını Toroslar Belediyesi Teknik ve Mesleki Eğitim Kursları (TORTEK) atölyelerinde üretiyor.
Temizlik İşleri, Fen İşleri, Park ve Bahçeler, Sosyal İşler, Sağlık İşleri ve Zabıta müdürlüklerinde hizmet veren personelin kıyafetini diken TORTEK atölyeleri, belediyenin bu alandaki bütçesine de tasarruf sağlamış oluyor. Sağlık Mahallesinde bulunan TORTEK merkezinde seri bir şekilde üretime devam eden kadın usta öğreticiler, belli bir program dahilinde personel kıyafetlerini tamamlayıp ilgili birimlere teslim ediyor. Toroslar Belediyesi’nce organize edilen sosyal, kültürel ve sportif organizasyonlarda kullanılan kıyafet ve materyallerin de üretildiği atölyede, nikah işlemleri sırasında çiftlere armağan edilen nikah kalemi takımı da özenle hazırlanıyor. Temizlik İşleri, Fen İşleri ve Park ve Bahçeler müdürlüklerinde görev yapan personelin kışlık kıyafet tasarımını da başlatan atölye çalışanları, potansiyeli daha da arttırarak hizmet yelpazesini genişletti. Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, üretimin, kalkınmanın en önemli yapı taşlarından biri olduğunu belirterek, "Fiziki çalışmaların yanı sıra hayata geçirdiğimiz sosyal hizmetlerle klasik belediyecilik anlayışının dışına çıktık. Göreve geldiğimiz günden bu yana üretime odaklı çalışıyoruz" dedi.
İlçeye değer katacak çalışmalar gerçekleştirdiklerini kaydeden Yılmaz, "Her yaş grubundan vatandaşımızın ve özellikleri kadınların sosyal ve ekonomik hayatta daha aktif olmalarını sağlamak amacıyla projeler geliştirmeye devam ediyoruz. Hemşehrilerimizin kurslarımıza gelerek el becerilerini geliştirdiği ve meslek sahibi olduğu TORTEK atölyelerimizin potansiyelini daha da arttırdık. Belediye personelimizin çalışma kıyafetlerini bu atölyelerimizde üretiyoruz. Üretimi her alanda yaymayı planlıyoruz" şeklinde konuştu.

Toroslar’da belediye personeli üniformaları TORTEK’te üretiliyor

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