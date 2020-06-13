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Toroslar’da sokaklar yenileniyor

MERSİN HABERLERİ  | 13.06.2020 14:44 | Son Güncelleme

Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, kilit parke yol çalışmalarıyla sokakları yeniliyor.Kendi bünyesindeki Kilit Parke Taşı Üretim Tesisi ile kilit parke ihtiyacını karşılayan Toroslar Belediyesi, bu çalışmasıyla da önemli bir tasarruf sağlıyor.

Toroslar’da sokaklar yenileniyor

Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, kilit parke yol çalışmalarıyla sokakları yeniliyor.
Kendi bünyesindeki Kilit Parke Taşı Üretim Tesisi ile kilit parke ihtiyacını karşılayan Toroslar Belediyesi, bu çalışmasıyla da önemli bir tasarruf sağlıyor. Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri bu kapsamda Çukurova ve Ayvagediği mahallelerinde kilit parke taşı yol çalışması yaptı. Hava koşulları ve alt yapı çalışmaları nedeniyle deforme olan yolları da yenileyen ekipler, çalışmalarına plan doğrultusunda tespit edilen diğer mahallerde de devam edecek.
Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, asfaltlama ve kilit parke kaplama çalışmalarıyla sokakları daha modern bir üst yapıya kavuşturduklarını söyledi.
Vatandaşlardan gelen talepleri de değerlendirerek ilçenin her noktasına hizmet götürdüklerinin bilgisini veren Yılmaz, "Ulaşımı rahatlatmak ve güvenli hale getirmek için gerçekleştirdiğimiz üst yapı çalışmalarımızı plan doğrultusunda sürdürüyoruz. Asfalt ve kilit parke kaplama çalışmalarımızla ilçemizde yep yeni bir çehre oluşturuyoruz. Tek amacımız vatandaşlarımızın daha nezih ve modern ortamlarda yaşamasını sağlamak. Hemşehrilerimizin hak ettiği hizmetleri bir bir yerine getirmeye devam edeceğiz" dedi.

Toroslar’da sokaklar yenileniyor

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Mersin Nöbetçi Eczaneler13 Haziran Cumartesi

Arıkan Eczanesi
Merkez
Cemre Eczanesi
Merkez
Çamlıbel Eczanesi
Merkez
Çil Eczanesi
Merkez
Dostlar Eczanesi
Merkez
Ezgi (Toroslar) Eczanesi
Merkez
Pınar Eczanesi
Merkez
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