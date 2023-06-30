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Tosun Paşa oyuncuları kimler, konusu nedir? Tosun Paşa filmi nerede ve ne zaman çekildi?

30.06.2023 19:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tosun Paşa filmi konusu ve oyuncuları merak edildi. Başrolünde Kemal Sunal, Şener Şen gibi usta oyuncuların yer aldığı Tosun Paşa filmi usta yönetmen Kartal Tibet tarafından yönetildi. Ayrıca filmin senaryosu Yavuz Turgul tarafından kaleme alındı. Peki, Tosun Paşa oyuncuları kimler, konusu nedir? Tosun Paşa filmi nerede ve ne zaman çekildi?

Tosun Paşa oyuncuları kimler, konusu nedir? Tosun Paşa filmi nerede ve ne zaman çekildi?

Tosun Paşa filmi bu akşam Show Tv ekranlarında yer alacak. Filmde iki köklü aile arasındaki meseleler işleniyor. Tosun Paşa filmi 1976 yılında yayınlanmıştır. Filmi izlemek isteyen sinema severler Tosun Paşa hakkındaki detayları şimdiden sorguluyorlar. İşte Tosun Paşa filmi hakkında merak edilen soruların yanıtları...

TOSUN PAŞA NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin hikayesi İskenderiye'de geçse de çekim mekanları İstanbul'da yer alıyor. Tosun Paşa filmi Hidiv Kasrı, Göksu Kasrı, Emirgan Korusu ve Kilyos'ta çekildi.

TOSUN PAŞA KONUSU

Tellioğlu ve Seferoğlu Aileleri, İskenderiye'nin en değerli yeri olan Yeşil Vadi için birbirleriyle kıyasıya bir mücadeleye girerler. Vadinin kime ait olduğuna devlet görevlileri de karar veremezler. Tellioğlu ve Seferoğlu aileleri Yeşil Vadi'yi ele geçirmek için İskenderiye'nin en büyük devlet memuru olan Daver Bey (Mete Sezer)'in kızı Leyla'yı (Müjde Ar) almak için kıyasıya bir mücadeleye girerler. Daver Bey, Leyla'yı Seferoğulları'na vermeye karar verir. Bu durumda Tellioğulları daha büyük bir torpil için evin uşağı olan Şaban'ı (Kemal Sunal) Kahire sarayının en hatırı sayılır ve heybetli paşası olan Tosun Paşa olarak tanıtırlar. Tosun Paşa kılığındaki Şaban, Tellioğlu Ailesinin en büyük oğlu Lütfü'nün (Şener Şen) yakın arkadaşı gibi davranıp, Yeşil Vadi ve Daver Bey'in kızı Leyla'yı Tellioğulları'na kazandıracağına, Leyla'ya kendisi aşık olur ve her şeyi eline yüzüne bulaştırır. Sonuçta işler Arap saçına döner ve en sonunda gerçek Tosun Paşa, Kahire sarayından çıkar, gelir. Gerçek Tosun Paşa, Yeşil Vadiye el koyar ve Daver Bey'in kızını da alır. Neticede bu olaydan ötürü kellelerini bile zor kurtaran Tellioğulları, hayatta kaldıklarına bile şükreder bir hale gelirler. Herkesin gözünde suçlu Şaban olur. Halbuki Lütfü kendi kazdığı kuyuya düşmüş, esas Tosun Paşa'nın varlığını bir an için unutmuştur.

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TOSUN PAŞA OYUNCULARI

Akil Öztuna
Kemal Sunal
Sıtkı Akçatepe
Şener Şen
Mete Sezer
Müjde Ar
Oktar Durukan
Cevdet Arıkan
Ayşen Gruda
Tuncay Gürel
Adile Naşit
Hikmet Gül
Bilge Zobu
Hayri Esen
Ayten Erman
Oya Aydonat
Ergin Orbey
Ata Saka
Yasemin Esmergül
Ali Demir
Akif Kilman
Nevin Güler
Sıdıka Duruer
Zihni Göktay
İhsan Bilsev
Celal Yonat
Günfer Feray
Tevfik Şen
Suna Yıldızoğlu
Filiz Toprak


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