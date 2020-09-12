YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kastamonu
  4. Tosya Kaymakamı Pandemi için alınan ilave tedbirleri açıkladı

Tosya Kaymakamı Pandemi için alınan ilave tedbirleri açıkladı

KASTAMONU HABERLERİ  | 12.09.2020 10:23 | Son Güncelleme

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin pandemi için ilçede alınan ilave tedbirleri açıkladı.Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin korona virüs nedeni ile alınan tedbirlere ilişkin yazılı bir açıklama yaparak vatandaşlara çeşitli uyarılarda bulundu.

Tosya Kaymakamı Pandemi için alınan ilave tedbirleri açıkladı

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin pandemi için ilçede alınan ilave tedbirleri açıkladı.
Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin korona virüs nedeni ile alınan tedbirlere ilişkin yazılı bir açıklama yaparak vatandaşlara çeşitli uyarılarda bulundu. Konu ile ilgili yazılı açıklama yapan Kaymakam Deniz Pişkin, korona virüs vaka sayılarının artması nedeni ile çeşitli önlemler aldıklarını ifade etti. Korona virüs tedbirleri kapsamında hayvan pazarlarını kapatma kararı alabileceklerini ifade eden Pişkin, "Öncelikli olarak Pazartesileri ilçe merkezimizde oluşan yoğunluğu düşürmek için Organize Sanayi Bölgemizde, Suluca tarafında, Marangozlar Sitesinde ve yol üzerindeki bütün üretim tesislerimizde Pazartesi tatil uygulamasını bir süreliğine iptal ettik. Bu iş yerlerimiz Pazartesi hariç başka bir güne tatil günlerine almak zorundalar. Bununla birlikte, yarın Hayvan Pazarımıza, Pazartesi de Halk Pazarımıza tekrar bakarak, esnafımızın ve vatandaşımızın bu konudaki duyarlılığını yeterli bulmadığımız, bulaş riskinin ciddi şekilde varlığını koruduğu kanaatine vardığımız taktirde bir süreliğine her iki pazarı da kapatma kararı alabiliriz" dedi.
Vatandaşları tedbirlere uymaları konusunda uyaran Pişkin, "Evindeki karantina ve izolasyon tedbirlerine uymayanların masrafları kendilerinden alınmak üzere yurtlara yerleştirilmesi; köy ve şehir ile şehir ve bağlar arasına seyahat kısıtlaması getirilmesi; kıraathane, kahve, kafe ve restoranlar ile berber, kuaför ve güzellik solanları için kapatma saatlerinin öne alınması; gerekli tedbirleri almakta rehavet gösteren fabrika ve iş yerlerine bundan böyle ikaz ve uyarı yerine ağır para cezaları uygulanması gibi tedbirler masamızda. Tekrar bu kısıtlamalı ve sıkıntılı günlere dönmemek için lütfen herkes sorumluluklarına sahip çıksın. Herkes kapısının önünün temiz tutarsa bütün mahalle temiz olur anlayışını rehber edinerek tüm Tosyalı kardeşlerimi duyarlı olmaya ve virüsle olan mücadeleye destek vermeye davet ediyorum. Maske, mesafe ve temizlik kuralları temel ve değişmez kural olmakla birlikte, kalabalık yerlerden uzak durarak, sosyal mesafe kuralına titizlikle uyarak, mecbur kalmadıkça evden çıkmayarak ve karantina tedbirleri ile alınan önlemlere uymayan kişi ve iş yerlerini bizlere bildirerek bu mücadeleye katkı verebilir, kendi hayatınızı ve sevdiklerinizin hayatını koruyabilirsiniz" diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Marmara'da görülüyor! Uzmanlar uyardı: Değdiği anda... Marmara'da görülüyor! Uzmanlar uyardı: Değdiği anda...
Amatör Olarak Başladığı İşte, Sosyal Medyada Satmaya Çalıştığı Ürünlerin Siparişine YetişemiyorAmatör Olarak Başladığı İşte, Sosyal Medyada Satmaya Çalıştığı Ürünlerin Siparişine Yetişemiyor
En Çok Okunan Yerel Haberler
Kayserispor’da 14 futbolcunun lisansı çıktı
Kayserispor’da 14 futbolcunun lisansı çıktı
Gaziantep’te tepki çeken sulama
Gaziantep’te tepki çeken sulama
Şehit Yüzbaşı Mahmut Top'un cenazesi Samsun'a getirildi
Şehit Yüzbaşı Mahmut Top'un cenazesi Samsun'a getirildi
Başkan Ceşen’den Denizlispor’a destek
Başkan Ceşen’den Denizlispor’a destek
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığına Nihat Nurbaki atandı
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığına Nihat Nurbaki atandı
Akdeniz Belediyesinden, İhsaniye’de heyelandan çöken yolda yenileme çalışması
Akdeniz Belediyesinden, İhsaniye’de heyelandan çöken yolda yenileme çalışması

Kastamonu Namaz Vakitleri 12 Eylül Cumartesi

İmsak
04:48
Sabah
06:15
Öğle
12:46
İkindi
16:19
Akşam
19:07
Yatsı
20:29

Kastamonu Nöbetçi Eczaneler12 Eylül Cumartesi

Emin Eczanesi
Merkez
Nisan Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Merkez
Yeni Eczanesi
Arac
Abana Eczanesi
Abana
Deniz Eczanesi
Agli
Bozkurt Eczanesi
Bozkurt
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Budamış köyünün taşınmazları Kastamonu Belediyesine aktarıldı
Budamış köyünün taşınmazları Kastamonu Belediyesine aktarıldı
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Ilgaz Dağı Milli Parkı içinde Kamp alanları belirleniyor
Ilgaz Dağı Milli Parkı içinde Kamp alanları belirleniyor
Ensar Vakfı İnebolu Şubesi Açıldı
Ensar Vakfı İnebolu Şubesi Açıldı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.