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Tosya’da 15 Temmuz etkinlikleri şehitlik ziyareti ile başladı

KASTAMONU HABERLERİ  | 15.07.2020 18:18 | Son Güncelleme

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri Şehitlik ziyareti ile başladı.15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında 15 Temmuz zaferinin 4’üncü sene-i devriyesinde Tosya ilçesinde de çeşitli etkinlikler yapılıyor.

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri Şehitlik ziyareti ile başladı.
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında 15 Temmuz zaferinin 4’üncü sene-i devriyesinde Tosya ilçesinde de çeşitli etkinlikler yapılıyor. Bu kapsamda ilk olarak Şehitlik ziyaretiyle başlayan etkinliklerde ilk olarak Kuran’ı Kerim Tilaveti okundu ve İlçe Müftüsü Halil İbrahim Sabırlı tarafından dua yapıldı. Kuran’ı Kerim tilavetinin ardından şehitlerin kabrini ziyaret eden Kaymakam Deniz Pişkin ve protokol üyeleri şehitlerin kabirlerine karanfil bırakarak dua etti.
Pandemi nedeniyle sosyal mesafe kurallarına dikkat edilerek maske kullanılıyor. Etkinlikler akşam saat 20.00’de Cumhuriyet Meydanında devam edecek.

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İmsak
03:22
Sabah
05:18
Öğle
12:56
İkindi
16:55
Akşam
20:24
Yatsı
22:11

Kastamonu Nöbetçi Eczaneler15 Temmuz Çarşamba

Deniz Eczanesi
Merkez
Gülcan Eczanesi
Merkez
Yeni Eczanesi
Arac
Abana Eczanesi
Abana
Deniz Eczanesi
Agli
Emin Eczanesi
Bozkurt
Umut Eczanesi
Azdavay
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