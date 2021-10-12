YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Tosyalı Holding'den sanatta ileri dönüşüm çağrısı

Tosyalı Holding'den sanatta ileri dönüşüm çağrısı

12.10.2021 12:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı: - "Tosyalı Holding olarak Contemporary Istanbul ile uzun soluklu bir iş birliği yolculuğuna başlamış olduk. Çalışmalarımız bununla sınırlı kalmayacak. İnsanlar sanatta ileri dönüşümü destekleyecek, sahiplenecek platformlarda Tosyalı markasını daha çok görmeye başlayacak" - "Bu yıl düzenlenen Contemporary Istanbul'da sanatta ileri dönüşüm başlığı altında yaptığımız çağrıya katılan sanatçılarımıza hurda ve üretim atıklarımızı temin edeceğiz ve ortaya çıkacak eserleri hep birlikte 2022 yılındaki sergilerde ve 17. Contemporary Istanbul'da görme fırsatı yakalayacağız"

İSTANBUL (AA) - Tosyalı Holding, bu yıl 16’ncısı düzenlenen Contemporary Istanbul'da "Türk Leonardo da Vinci" olarak anılan İlhan Koman Sergisi ile birlikte "Sanatta İleri Dönüşüm" panelini gerçekleştirerek sanatta ileri dönüşüm çağrısı yaptı.

Holdingden yapılan açıklamaya göre, yenilikçi çözümlerle çevreye ve doğaya saygıyı esas alan, sürdürülebilirlik odaklı faaliyetleriyle dikkati çeken Tosyalı Holding, 7-10 Ekim'de 16'ncısı düzenlenen Contemporary Istanbul'da, bu yıl 100. yaşı kutlanan heykeltıraş İlhan Koman'ın sergisinin sponsorluğunu üstlenerek sürdürebilir sanat ve sanatta ileri dönüşüm farkındalığının yükselmesine destek verdi.

Sanatta ileri dönüşüm çağrısı da yapan Tosyalı Holding’in bu alanda önemli adımlar atacağının müjdesini Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı verdi.

Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, moderatörlüğünü belgesel yapımcısı Zuhal Demirarslan'ın üstlendiği, Contemporary İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli, akademisyen Levent Erden ve iç mimar tasarımcı Ali Semiz'in de bulunduğu panele katıldı.

Açıklamada paneldeki görüşlerine yer verilen Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tosyalı, holding olarak tüm faaliyetlerini sürdürülebilirlik odaklı yürüttüklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Fikri sınai hakları bize ait olan AR-GE projelerimiz sayesinde bugün fabrikalarımızın karbon salımını yüzde 30 azalttık. Dünyanın sayılı yeşil çelik üreticilerinden biri olarak sürdürülebilirliğin hayatın her alanında olması gerektiğine inanıyoruz. Sanat da bunu anlatmak ve farkındalığı yükseltmek adına en etkili araç. Biz de bu anlayışla 16. Contemporary Istanbul kapsamında, kendi alanında bir efsane olan İlhan Koman'ın eserlerinin sergilenmesine sponsor olarak katkı sağladık. Üretim süreçlerimizin DNA'sında yer alan ileri dönüşümün sanatla buluşmasına destek olduk.

Kullanılmış, hurdaya ayrılan ürünlerden yeni eserler üretme yöntemi kullanılarak icra edilecek bir sanat faaliyetini destekliyor olmak bizim için çok anlamlı ve işimizle de ortak bir paydaya sahip. Bu çalışmayla Tosyalı Holding olarak Contemporary Istanbul ile uzun soluklu bir iş birliği yolculuğuna başlamış olduk. Çalışmalarımız bununla sınırlı kalmayacak. İnsanlar, sanatta ileri dönüşümü destekleyecek, sahiplenecek platformlarda Tosyalı markasını daha çok görmeye başlayacak. Bu yıl 16. düzenlenen Contemporary Istanbul’da sanatta ileri dönüşüm başlığı altında yapacağımız çağrıya katılan sanatçılarımıza hurda ve üretim atıklarımızı temin edeceğiz ve ortaya çıkacak eserleri hep birlikte 2022 yılındaki sergilerde ve 17. Contemporary Istanbul'da görme fırsatı yakalayacağız.”

- İlhan Koman Sergisi’nde 4 eser sergilendi

16. Contemporary Istanbul, 60 galeri ve kurumu Tersane İstanbul'da bir araya geldi. Fuar ayrıca çok sayıda yabancı ziyaretçi, gazeteci ve koleksiyoneri de İstanbul’da ağırladı. Sürdürülebilir bir yaşam ve daha iyi bir gelecek için bünyesindeki tüm şirketlerinde, ham maddeden üretim süreçlerine satış ve pazarlamadan lojistik operasyonlarına kadar sürdürülebilirlik odaklı çalışan Tosyalı Holding, 16. Contemporary Istanbul’da “Türk Leonardo da Vinci” olarak kabul edilen İlhan Koman'ın sergisini destekledi.

İlhan Koman Sergisi’nde, Sonsuz Sütun 1975, Yürüyen Derviş ve 2 isimsiz eser olmak üzere demir, çelik ve ahşap gibi metallerden üretilmiş 4 heykel sergilendi.

Sergi kapsamında düzenlenen "Sanatta İleri Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik" panelinde ise sanatçıların, “upcycling”, yani kullanılmış ve hurdaya ayrılacak ürünlerden yeni eserler üretme yöntemini kullanarak hem diğer sektörlere örnek olmak hem de gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir dünya bırakmak adına yaptıkları işler ve bu yaklaşımın yaygınlaşması adına yapılabilecek çalışmalar ele alındı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İsteyen değiştirebilecek! e-Devlet'ten yeni hizmetİsteyen değiştirebilecek! e-Devlet'ten yeni hizmet
Yemeden önce bir kez daha düşünün! Birlikte tüketirken tadına doyamıyoruz ama...Yemeden önce bir kez daha düşünün! Birlikte tüketirken tadına doyamıyoruz ama...
TÜDAV: Türkiye'nin ilk ve tek sualtı parkının bulunduğu Gökçeada Yıldız Koy'u imara açılmamalıTÜDAV: Türkiye'nin ilk ve tek sualtı parkının bulunduğu Gökçeada Yıldız Koy'u imara açılmamalı

İstanbul Namaz Vakitleri 12 Ekim Salı

İmsak
05:41
Sabah
07:05
Öğle
12:56
İkindi
16:03
Akşam
18:36
Yatsı
19:55

İstanbul Nöbetçi Eczaneler12 Ekim Salı

Burgazada Eczanesi
Adalar
Burgazada Eczanesi
Adalar
Burgazada Eczanesi
Adalar
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Samsun'da şehzade Tacettin Altunbaş için türbe yapıldı

Samsun'da şehzade Tacettin Altunbaş için türbe yapıldı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Futbol: TFF 3. Lig'de görünüm

Futbol: TFF 3. Lig'de görünüm

Konya'da emekli öğretmen, tartıştığı karısını başından silahla vurarak öldürdü

Konya'da emekli öğretmen, tartıştığı karısını başından silahla vurarak öldürdü

Şarkıcı Demet Akalın, Bodrum'da halk konseri verdi

Şarkıcı Demet Akalın, Bodrum'da halk konseri verdi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.