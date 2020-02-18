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Tottenham'da Son Heung-min birkaç hafta yok

İNGİLTERE HABERLERİ  | 18.02.2020 15:18 | Son Güncelleme

İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham'ın kanat oyuncusu Son Heung-min, sakatlığı nedeniyle sahalardan birkaç hafta uzak kalacak.

Tottenham'da Son Heung-min birkaç hafta yok

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, ligin 26. haftasında 3-2 kazandıkları Aston Villa maçında sakatlanan Güney Koreli milli futbolcunun, sağ kolunda kırık tespit edildi. 27 yaşındaki Son'un iyileşmesinin birkaç haftayı bulacağı belirtildi.

Tottenham böylece ocakta 4 ay futbol oynayamayacağı açıklanan Harry Kane'den sonra hücum hattının bir diğer önemli ismi Son'dan da yoksun sahaya çıkacak. Son, bu sezon 32 karşılaşmada 16 gol kaydetti.

(AA)

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Tottenham Son Heung-Min

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