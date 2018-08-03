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Tottenham, Heung-Min Son ile sözleşme yeniledi

İNGİLTERE HABERLERİ  | 03.08.2018 14:53 | Son Güncelleme

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham Hotspur, Güney Koreli golcü futbolcu Heung-Min Son ile 5 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Tottenham, Heung-Min Son ile sözleşme yeniledi

Premier Lig’de geçtiğimiz sezonu üçüncü sırada tamamlayıp Şampiyonlar Ligi’ne katılmaya hak kazanan Tottenham, 2018 Dünya Kupası’nda 2 gol atan Güney Koreli futbolcusu Heung-Min Son ile 5 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Son, İngiliz ekibiyle 3 sezonda 140 maça çıkarken 47 gole de imzasını attı.

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Anahtar Kelimeler:
İngiltere Premier Lig Tottenham Hotspur Heung-Min

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