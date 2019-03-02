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Tottenham Hotspur 1 - 1 Arsenal

İNGİLTERE HABERLERİ  | 02.03.2019 18:56 | Son Güncelleme

İngiltere Premier Lig'in 29. haftasında oynanan maçta Tottenham Hotspur ile Arsenal 1-1 berabere kaldı.

Tottenham Hotspur 1 - 1 Arsenal

Ligdeki son iki maçından mağlubiyetle ayrılan ve şampiyonluk yarışında büyük yara alan Tottenham Hotspur, derbi maçta Wembley Stadı'nda Arsenal'ı ağırladı.

Arsenal, 16. dakikada Aaron Ramsey'in attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapadı. Ev sahibi ekibin 74. dakikada Harry Kane'in penaltı golüyle beraberliği yakaladığı mücadelenin kalan bölümünde skor değişmedi ve derbi 1-1 sona erdi.

Arsenallı Pierre Aubameyang'ın 90. dakikada penaltı atışından yararlanamadığı maçta, takım arkadaşı Lucas Torreira 90+5. dakikada kırmızı kart gördü.

Arsenal forması giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, 72. dakikada Aaron Ramsey'in yerine oyuna girdi.


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Tottenham Hotspur arsenal

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