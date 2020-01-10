Toyota, yeni GR Yaris performans modelini geliştirdi

İSTANBUL (AA) - Toyota, Dünya Ralli Şampiyonası’nda elde ettiği şampiyonluk deneyiminin ışığında yeni GR Yaris performans modelini geliştirdi.

Şirket açıklamasına göre, Toyota'nın yeni performans aracı, ilk kez 2020 Tokyo Auto Salon'da sergilendi. Yarış takımı Toyota GAZOO Racing ile birlikte daha iyi ve daha eğlenceli yol otomobilleri hedefiyle geliştirilen GR Yaris, yeni Yaris ürün gamının en üstünde yer alacak.

Toyota'nın WRC'deki partneri Tommi Makinen Racing'in tasarım ve mühendislik yeteneklerinden de faydalanan GR Yaris, 261 HP ve 360 Nm tork üreten üç silindirli 1.6 litrelik turbo motora sahip. GR Supra'nın ardından Toyota'nın ikinci global GR modeli olacak GR Yaris, 2020'nin ikinci yarısında yollara çıkacak.

- Her açıdan performans odaklı

Açıklamaya göre, yeni GR Yaris her açıdan performansa odaklanarak geliştirildi. Tamamen yeni platform ve motora sahip araçta, aynı zamanda yeni süspansiyonlar, aerodinamik tasarım ile yeni GR-FOUR isimli sürekli dört çeker sistem bulunuyor.

Toyota ve Tommi Makinen Racing, GR Yaris'i geliştirirken aerodinamik ve ağırlık dağılımı ile birlikte aracı mümkün olduğunca hafif tutmak üzerine çalıştılar. Sonuç olarak en iyi performans ve en eğlenceli sürüş karakteri elde edildi.