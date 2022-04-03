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TPAO'ya Adıyaman'da petrol işletme ruhsatı verildi

03.04.2022 09:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TPAO'ya Adıyaman'da petrol işletme ruhsatı verildi

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na (TPAO), Adıyaman'da 7 bin hektar saha için 20 yıl süreyle petrol işletme ruhsatı verildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, TPAO'ya, Merkez, Kahta, Samsat ilçelerini kapsayan 7 bin 60 hektarlık saha için 20 yıl süreyle petrol işletme ruhsatı verilmesi kararlaştırıldı.

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